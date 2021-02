Uomini e Donne anticipazioni 26/2: Samantha scatena il caos in studio

Uomini e Donne oggi 26 febbraio mostrerà al pubblico del piccolo schermo di che pasta è fatta la nuova tronista Samantha Curcio. La ragazza non è la solita tronista, ma molto di più.

Uomini e Donne oggi porterà sul piccolo schermo degli italiani l’ultimo appuntamento della settimana per poi tornare, come di consueto non temete, lunedì prossimo. Questa puntata non sarà di certo da meno rispetto alle precedenti ed è pronta a regalare momenti di pura spensieratezza ai telespettatori, che non vedono l’ora di scoprire che cosa accadrà oggi negli studi Elios di Roma.

La puntata continua con Riccardo e Roberta. I due, dopo aver discusso ed essersi allontanati, scelgono di darsi l’ennesima possibilità e vogliono vedersi a cena, subito dopo la puntata, per provare a chiarirsi e a trovare un nuovo punto di incontro. Superata questa fase si passa ai protagonisti del Trono Classico. E’ tempo delle prime esterne anche per Samantha Curcio, la prima tronista curvy che ha conquistato il popolo del web, che uscirà con ben due ragazzi, ma uno dei due deciderà di eliminarsi, ma attenzione perché il bello arriva con il suo corteggiatore Francesco.

Anche quest’ultimo sceglierà di eliminarsi, dando le sue motivazioni a cui la tronista replicherà. Da cosa nasce cosa e no, non fanno la pace, ma danno vita ad una discussione dai toni alti, che fa subito comprendere ai telespettatori che Samantha non è la classica tronista con cui passarla liscia. Lei è una donna forte e determinata e di certo non si farà calpestare dal primo corteggiatore di turno.

Dopo Samantha, si passa alle altre esterne dei due tronisti, per poi spostarsi di nuovo al Trono Over con nuove succulenti anticipazioni di Uomini e Donne del 26 febbraio.

Anticipazioni Uomini e Donne oggi: Giancarlo e Alessandra si danno l’esclusiva

I due tronisti faranno due esterne molto tranquille, tranne quella di Massimiliano e Vanessa. Lei durante la loro uscita si aprirà come non mai, raccontandogli di un amore che non l’ha fatta stare bene, tanto da spingerla in ospedale. Maria De Filippi, che pare aver imposto un veto a Barbara d’Urso, sceglierà di non mandare il contenuto in onda in quanto i temi trattati sarebbero fin troppo delicati per la fascia oraria in cui va in onda il programma.

Si passa, come anticipato, al Trono Over. Al centro dello studio troviamo Giancarlo ed Alessandra. I due, dopo qualche tempo che si frequentano, hanno scelto di darsi l’esclusiva, ma se la vita sentimentale di lui prosegue a gonfie vele non si può dire lo stesso su altri aspetti perché Aurora Tropea ha scelto di rivolgersi alle autorità per quanto accaduto in puntata.

Una nuova puntata di #UominieDonne ci aspetta e noi abbiamo incontrato i tronisti nel backstage 🤩 Cliccate QUI per scoprire cosa ci hanno raccontato! https://t.co/zBgJKBqGMr — Witty TV (@WittyTV) February 26, 2021

Uomini e Donne per questo ultimo appuntamento settimanale ha pensato di salutare il pubblico nel migliore dei modi, permettendo loro di conoscere meglio i nuovi tronisti di quest’ultima parte della stagione televisiva.