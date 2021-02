Test: riesci a trovare l’errore nascosto in questa immagine?

Ecco un test di immagine che potrebbe sembrarti molto ovvio, eppure è stato in grado di trarre in inganno molti utenti.

Osserva attentamente l’immagine del test di oggi. Riesci a trovare cosa c’è che non va in questa immagine in 10 secondi? Anche se la risposta potrebbe sembrarti ovvia, molti utenti si sono lasciati ingannare da questa immagine. Guarda l’immagine, rifletti e fornisci la tua risposta.

Test immagine: l’immagine nasconde un errore, quale?

Ecco un test che sfiderà il tuo cervello. Non è necessario avere capacità straordinarie per fornire la risposta giusta, ma la risposta non è così ovvia come potresti pensare, dovrai essere molto attento se non vuoi cadere nel tranello.

Se vuoi fornire la risposta giusta dovrai approcciarti a questa immagine in maniera insolita e usare la tua immaginazione.

Questo test metterà alla prova la tua inventiva e la tua logica. Vediamo come te la cavi! Ricorda che hai 10 secondi per fornire la risposta giusta, oltre questo termine avrai perso la sfida.

Allora, pensi di essere in grado di superare questa sfida?

Dopo aver guardato attentamente l’immagine qua é la tua risposta?

Soluzione del test

Molti utenti non sono riusciti a trovare la risposta giusta e sai perché? Il motivo è semplice, i effetti si sono concentrati sul dettaglio sbagliato.

Quasi tutti gli utenti si sono concentrati sui numeri, sulla sequenza dei colori dimenticando di osservare il resto dell’immagine.

L’errore stava semplicemente nella frase iniziale. In effetti è stata ripetuta due volte la parola NASCOSTO nella frase scritta al di sopra dei numeri. Quindi non aveva niente a che fare con i numeri!

Se ti è piaciuta questa sfida, prova a trovare le parole nascoste in questa immagine sopra. Pochissime persone riescono a trovare la soluzione.