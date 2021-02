Scopri per ciascun segno dello zodiaco quale destino ci sarà oggi: consigli e suggerimenti arrivano direttamente dal nostro oroscopo.

Scopri quale destino attende i dodici segni dello zodiaco in questo ultimo venerdì di febbraio.

Prima del weekend qualche ultimo ostacolo andrà senza dubbio affrontato. Ci spiega quali il nostro fidato oroscopo.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Le giuste pause saranno la chiave del successo oggi per i primi tre segni dello zodiaco: andranno studiate con cura.

Oroscopo oggi Ariete

Dopo una giornata di lavoro rientrate a casa circondate da amore e non c’è nulla di più che potreste desiderare.

Amore: 6

Lavoro: 8

Salute: 7

Oroscopo oggi Toro

Attriti apparentemente banali in famiglia ma che in realtà hanno radici profonde: forse è il momento di chiedere aiuto per risolvere una volta per tutte

Amore: 6

Lavoro: 6

Salute: 7

Oroscopo oggi Gemelli

Per raggiugne il successo occorre anche prendersi le giuste pausa: lasciate decantare 24 ore ciò che avete appreso

Amore: 6

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Idee più che chiare per i prossimi tre segni dello zodiaco che, messo a fuoco l’obbiettivo, non lo mollano più.

Oroscopo oggi Cancro

In famiglia la complicità regna sovrana e ciò vi distingue da tutti coloro che vivono male i legami di casa.

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 9

Oroscopo oggi Leone

Sognate una ritrovata libertà che però continua a sfuggire, tutta colpa di persone meno responsabili di voi

Amore: 7

Lavoro: 8

Salute: 6

Oroscopo oggi Vergine

Sempre indaffarate ma l’obbiettivo senza dubbio non vi scapperà da sotto il naso, voi siete più che focalizzate

Amore: 8

Lavoro: 6

Salute: 7

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

Lavoro di squadra, chimica e un rifugio a cui fare ritorno: ecco i tre assi nella manica dei prossimi tre segni dello zodiaco.

Oroscopo oggi Bilancia

Lavoro di squadra, è questa la vostra arma vincente nella scala al successo e, per fortuna, avete trovato il giusto team

Amore: 8

Lavoro: 8

Salute: 10

Oroscopo oggi Scorpione

Una chimica senza pari è ciò che consente alla vostra coppia di superare anche le più accese divergenze

Amore: 8

Lavoro: 6

Salute: 7

Oroscopo oggi Sagittario

Per molti di questi tempi la casa è una sorta di prigione, per voi rimane il porto sicuro a cui fare ritorno

Amore: 6

Lavoro: 7

Salute: 8

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Il fascino non manca ai prossimi tre segni e c’è chi lo usa in amore e chi nella carriera: funziona sempre

Oroscopo oggi Capricorno

Ambiziose e riservate, ci vuole l’uomo perfetto per farvi vacillare ma forse è già arrivato e voi non lo lascerete scappare

Amore: 10

Lavoro: 9

Salute: 10

Oroscopo oggi Acquario

Nel vostro cuore c’è un’enorme voragine che reclama di essere riempita ma non a suon di patatine e Nutella

Amore: 5

Lavoro: 8

Salute: 6

Oroscopo oggi Pesci

Di sicuro siete un bel vedere e questo non è un motivo di vergogna bensì un plus che si unisce al talento sulla strada del successo

Amore: 10

Lavoro: 9

Salute: 9

Ricorda, l’oroscopo è un divertimento, un modo leggero per iniziare la giornata, non certo una scienza esatta sulla quale basare le proprie scelte di vita: siate sempre consapevoli di voi stesse e siate le registe di ogni vostra giornata.