Non solo Ilary Blasi all’Isola dei Famosi: altro grande ritorno in Mediaset

“L’Isola dei Famosi” è pronta a riaprire i battenti. Torna uno dei reality più famosi – forse il secondo dopo il Grande Fratello – del nostro tempo: c’è la data, il prossimo 12 marzo. Confermata anche la conduttrice: a tenere le fila del programma, quest’anno, sarà Ilary Blasi.

Un vero e proprio riscatto per la conduttrice che arriva dall’esperienza poco felice, nel recente passato, con “Giochi senza Frontiere” dopo aver condotto con discreto successo il Grande Fratello Vip prima che prendesse le redini Alfonso Signorini. La presentatrice si è fatta conoscere e apprezzare per quel suo modo di porsi: professionale, ma anche scanzonato, che la fa somigliare a una sorta di spettatrice aggiunta al contesto in grado di sviluppare in modo coerente e peculiare la narrazione del racconto televisivo.

Ilary Blasi all’Isola dei Famosi: svelate le altre opinioniste

Proprio in nome di questa coerenza Mediaset l’ha voluta mettere alla prova in un ambiente nuovo con gli stessi paletti di prima: un reality “on the road” per testare la capacità della conduttrice di reagire agli imprevisti. L’Isola, negli anni, ci ha abituato a situazioni limite spesso correlate a vicende legate al vissuto dei concorrenti. Ilary Blasi, in questo viaggio, non sarà da sola: in veste di opinioniste, al suo fianco, ci saranno Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi.

Richiesta fatta espressamente dalla signora Totti che le avrebbe scelte proprio per la loro natura irriverente nella dialettica e nell’atteggiamento: rappresentano il classico “pizzico di pepe” in grado di garantire la giusta sferzata al programma che comunque ha vissuto i suoi fasti anche quando al timone c’era Alessia Marcuzzi. Nota, a tal proposito, l’indiscrezione che avrebbe voluto un flirt tra la presentatrice e l’allora inviato del programma Stefano De Martino.

Rumors a causa del quale sarebbe finita la storia fra il conduttore e ballerino e Belen Rodriguez. Indiscrezione mai confermata del tutto, anzi categoricamente smentita dalle parti in causa anche se ci sarebbe stato più di un indizio a confermare la liaison. Il passato, ormai, è alle spalle: tocca alla Blasi prendere in mano l’Isola, con tutto quello che comporterà.