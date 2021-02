Ecco dove nascondere i tuoi oggetti preziosi per non farli trovare dai ladri

Purtroppo i furti in casa sono all’ordine del giorno. I ladri entrano spesso nelle nostre case ma con queste astuzie ne usciranno a mani vuote.

Ecco alcuni nascondigli a prova di ladro in cui riporre i tuoi oggetti preziosi. Probabilmente non avevi mai pensato ad uno di questi posti come ad una “cassaforte” e questo li rende ottimi nascondigli. Il ladro si direziona verso la cassaforte, i cassetti e tutti quegli altri luoghi in cui solitamente riponiamo i nostri oggetti, a colpo sicuro. Proviamo invece a rendere loro le cose veramente difficili.

Nascondigli per oggetti preziosi in casa, a prova di ladro

Gioielli, denaro, documenti importanti, nella nostra casa teniamo molti oggetti di valore che potrebbero essere appetibili per il ladro. I nostri oggetti oltre ad avere un valore economico hanno anche un valore simbolico molto grande e il fatto che finiscano nelle mani di persone ignobili ci fa ancora più rabbia. Purtroppo molti ladri sono abilissimi nell’eludere i tuoi sistemi di allarme e gli altri sistemi di sicurezza che hai pensato di installare in casa, per questo potrebbe esserti d’aiuto avere dei luoghi di sicurezza insospettabili in cui riporre i tuoi oggetti più cari o i tuoi soldi. Scopri i 9 posti migliori in cui nascondere i tuoi beni più preziosi.

1. Il classico libro

Questo nascondiglio è molto comune, nonostante ciò è ancora molto sicuro. Se avete in casa una grande libreria è impensabile per un ladro aprire tutti i libri in essa contenuti, non ha tutto questo tempo e probabilmente neanche la pazienza di farlo. Potreste usare un vecchio libro, intagliare le pagine al fine di ricavare un grande buco e usarlo come nascondiglio per anelli, collane, banconote

2. La casetta per gli uccelli in giardino

Basta nascondere la chiave di casa sotto lo zerbino. Ormai è il primo posto visitato dai malintenzionati. Cercate di essere più fantasiosi. Se avete necessità di nascondere una chiave fuori casa per le emergenze, non usate zerbini e vasi ma le casette per gli uccelli. Questo piccolo rifugio legato ad un albero, passa inosservato in un giardino eppure si potrebbe ricavare un cassetto nascosto in questa casetta dove nascondere le chiavi.

3. Cassetti segreti

Sempre in tema di cassetti, si dovrebbe pensare di ricavare in casa un cassetto segreto, per esempio in quello che sembra un gradino di una scala oppure sotto la finestra in modo che sembri solo davanzale. Questo trucco richiede l’intervento di una persona esperta ma è una soluzione molto valida. Ti basterà rivestire questo cassetto in modo che scompaia completamente dalla tua vista e potrai tenere i tuoi preziosi oggetti al sicuro.

4. L’orlo delle tende

Anche le tende non destano molti sospetti. Sebbene il vano sopra la finestra dove si tengono le tapparelle sia molto visitato dai ladri, l’orlo della tenda passa completamente inosservato. Si potrebbe chiedere aiuto ad una sarta esperta per realizzare delle cuciture nascoste nelle tende in modo da potervi riporre i nostri oggetti di valore.

5. I flaconi dei prodotti per pulire

Scegliete un flacone capiente, con imballaggio non trasparente e nascondete al suo interno i vostri oggetti preziosi. L’importante è tenere questo flacone tra gli altri detersivi in modo che non desti sospetti, passeranno completamente inosservati da un ladro.

6. Gli stivali

Gli stivali sono alti, capienti e ottimi nascondigli a prova di ladro. Le scarpe raramente suscitano l’interesse di un ladro che ha fretta di svaligiare una casa quindi potrebbere rappresentare l’alternativa sicura per un nascondiglio.

7. Un vecchio aspirapolvere

Il sacco di un vecchio aspirapolvere che non usi più è un altro ottimo nascondiglio. Difficilmente un ladro penserà di aprire l’aspirapolvere. Tieni l’aspirapolvere vicino alle tue scope e dormi sonni tranquilli.

8 Un orsacchiotto di peluche

Un peluche di vecchia data potrebbe essere il contenitore ideale dei tuoi oggetti preziosi. Dovrai fare in modo di svuotare la sua pancia ed inserire dentro un contenitore. Dovrai fare in modo che non si noti nulla altrimenti il peluche potrebbe insospettire.

9. I barattoli della cucina

La cucina è un luogo molto gettonato come nascondiglio. Tra i barattoli della pasta potresti inserire un barattolo particolare in cui inserire delle banconote arrotolate per poi riempirlo di riso o pasta in modo che i soldi non si notino.