L’alta pressione che ha avvolto l’Italia negli ultimi giorni sarà presente sulla penisola anche durante il 27 Febbraio 2021: il meteo prevede però ancora qualche banco di nebbia.

La situazione meteorologica sull’Italia rimarrà pressoché stabile fino all’inizio di Marzo, durante il quale si manifesteranno certamente le piogge tipiche del periodo.

Nelle prossime ore si registreranno ancora temperature molto sopra la media stagionale, anche a causa dei venti molto deboli che soffiano in questi giorni sul bacino del Mediterraneo.

I mari saranno di conseguenza molto poco mossi e le nebbie che si formeranno sulle zone costiere e pianeggianti della penisola non verranno disperse facilmente.

Previsioni per il Nord Italia

Sul Nord Italia si delineerà una situazione meteo piuttosto diversificata. Sul Nord Ovest, quindi su Piemonte e Val D’Aosta, si attendono sole e tempo sereno, con qualche banco di nebbia mattutina solo sul sud del Piemonte e della Lombardia.

Dopo giorni di sole in Liguria si concentreranno nubi piuttosto dense, destinate però ad attenuarsi nell’arco della giornata senza dare luogo a precipitazioni.

Sul Nord Est il tempo sarà principalmente variabile: solo il Veneto si troverà sotto un cielo grigio e coperto. Sulla provincia di Bolzano potrebbe cadere un po’ di neve in mattinata, ma si tratterà di fenomeni isolati che dureranno soltanto fino all’inizio del pomeriggio.

Temperature

Aosta, Torino e Bologna faranno registrare temperature molto simili: 5° di minima e massime tra i 17° e i 19°.

Temperature massime di 18° a Milano, che partirà da una minima di 7° e a Trento, dove si registrerà una minima di 9°.

Più basse in generale le temperature sul Veneto: Venezia e Treviso vedranno il termometro oscillare tra i 7°/8° di minima e 14°/15° di massima.

Stranamente basse le temperature di Genova: 9° di minima e 14° di massima.

Bolzano invece vedrà schizzare verso l’alto il mercurio del termometro, passando da temperature praticamente invernali a temperature degne della primavera: il meteo del 27 Febbraio 2021 prevede a Bolzano una minima di 10° e una massima di 18°.

Firenze farà invece registrare la temperatura massima più alta d’Italia, con 20° nelle ore più calde del giorno e soli 5° di minima.

Previsioni per il Centro Italia e la Sardegna

Sul Centro Italia si addenseranno ancora nuvole più o meno dense, che si concentreranno per tutto il giorno su Toscana, Umbria e Marche.

Assolato e stabile invece il tempo delle altre regioni del centro, anche se nel Lazio si prevedono ampi banchi di nebbia mattutina, che si addenseranno principalmente lungo le coste. Fortunatamente il sole dissolverà la nebbia fin dal pomeriggio e il cielo tornerà sereno o poco nuvoloso anche sul Lazio.

Situazione molto simile al resto del Centro anche in Sardegna, dove si attende un cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il giorno, con qualche banco di nebbia lungo la costa sud occidentale nel corso del mattino.

Temperature

Perugia e L’Aquila sopporteranno una forte escursione termica: da 4° di minima passeranno entrambe a 17° di massima.

Ad Ancona, Roma e Cagliari invece le temperature saranno meno estreme: 8° di minima e 14°/15° di massima.

Previsioni per il Sud Italia e la Sicilia

Sul Sud Italia si attende una giornata soleggiata e con poche nuvole, che si concentreranno principalmente sulle coste della Campania (in particolare su Napoli) e della Sicilia.

Se in Sicilia le nuvole spariranno nel corso del pomeriggio per tornare in serata, in Campania rimarranno anche nelle ore centrali del giorno.

Temperature

Temperature minime molto basse a Campobasso e Potenza, che vedranno il termometro scendere fino a 3° di minima per risalire fino a 15° di massima.

Bari vedrà le temperature aumentare di ben 10° nel corso della giornata, passando da 7° di minima a 17° di massima. Situazione simile a Catanzaro, dove si passerà da 5° di minima a 18° di massima: la città sopporterà ben 13° di escursione termica.

Molto più stabili, anche se più fredde, le temperature di Napoli, dove si attendono 9° di minima e 12° di massima.

Palermo farà registrare temperature simili a quelle di Cagliari e Roma, con 8° di minima e soli 15° di massima.