“Gomorra”, Ivana Lotito: “Come sarà Azzurra nella quinta stagione” | FOTO

By

La quinta e ultima stagione di “Gomorra – La serie” verrà trasmessa in autunno su Sky. Nel frattempo impazzano in Rete le prime immagini dell’ultimo atto della saga. Ivana Lotito interpreterà ancora i panni di Azzurra, moglie del temuto boss Gennaro Savastano.

Ormai è ufficiale, la quinta stagione di Gomorra – iconica serie tratta dal Best Seller di Roberto Saviano – verrà trasmessa il prossimo autunno: le riprese del capitolo finale termineranno agli inizi di maggio. Già trapelano, però, le prime indiscrezioni. I protagonisti più attesi sono, senz’altro, Salvatore Esposito e Marco D’Amore. Rispettivamente Genny Savastano e Ciro Di Marzio.

Quest’ultimo sembrava essere “perito in battaglia”, ma poi – nel film di D’Amore (in cui fa anche il regista) “L’immortale” – si scopre che l’uomo è ancora vivo ed è pronto a tornare attivo sul territorio campano. Resta un grande “forse”, dato che Genny è rinchiuso in una sorta di bunker perché latitante, ma riesce – si evince dal finale del girato cinematografico – a incontrare di nuovo il suo compare. Ancora uniti? Questa è la domanda che si pongono i fan alla quale presto ci sarà una risposta.

Ivana Lotito, la metamorfosi di Azzurra: come cambia il crimine in “Gomorra”

Altro grande interrogativo è legato alle quote rosa di questa fortunata serie: dopo la dipartita di Patrizia – interpretata magistralmente da Cristiana Dell’Anna – resta da capire quale sarà il destino di Azzurra (moglie del boss più temuto, Gennaro Savastano, appunto), lasciata sola con un figlio da crescere mentre il marito è alle prese con la latitanza: uno scenario contorto e interessante che farà proprio della complessità un valore aggiunto.

Il capitolo finale della stagione metterà a tacere tutti quei dubbi e quelle domande in grado di animare la bramosia dei fan. Un aspetto interessante è proprio quello relativo all’ascesa criminale femminile che trova nell’interpretazione di Ivana Lotito, fra le altre attrici coinvolte, un degno esempio credibile di come il lato oscuro del malaffare possa tingersi anche di rosa.

“Gomorra”, quinta stagione: le prime foto di Azzurra, Ivana Lotito sul set

Nel crimine sono sovvertite le gerarchie: non è più (soltanto) una questione maschile. La lungimiranza dei registi – tra cui figura anche Marco D’Amore – è stata proprio quella di restituire questa nuova inclinazione che attanaglia l’universo della criminalità organizzata già da qualche tempo.

Ivana Lotito si è detta molto orgogliosa della resa scenica, con relativa metamorfosi, che ha saputo dare nel corso degli anni al proprio personaggio. Aspettiamoci, dunque, un’ulteriore mutazione per un epilogo che mette già la pelle d’oca. L’attrice ha pubblicato un post sul profilo Instagram ufficiale con le prime immagini della quinta stagione: Genny e Azzurra saranno di nuovo uniti contro il mondo (criminale) che vorrebbe porre fine al proprio amore? E Pietro Savastano come crescerà? Per scoprirlo occorrerà aspettare ancora qualche mese.