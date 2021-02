Tortillas, carne di manzo, formaggio e patatine: mettiamoli tutti insieme, cuociamoli sulla piastra e nascono così i French Tacos

Ci sono piatti che mescolano diverse tradizioni alimentare e nascono così ricette uniche. Come i French Tacos, un mix fra la tradizione culinaria francese e quella messicana. Basta guardare gli ingredienti per capirlo: carne di vitello macinata, ma anche formaggi importanti come l’Emmenthal e il Cheddar. E poi le tortillas, che certo europee non sono.

Messo tutto insieme, diventa un’alternativa golosa e facile per il pranzo o ancora più per la cena quando siamo di corsa. Piacerà ai bambini perché ci sono le patatine con la carne, piacerà agli adulti perché alla fine è un piatto completo., Insomma, accontentate tutti.

French Tacos, le alternative alla ricetta classica

Il bello di questa ricetta è che in realtà possiamo utilizzare gli ingredienti che vogliamo. Sostituire la carne di vitello o manzo con quella di maiale, di pollo, con una salsiccia, oppure scegliere un altro formaggio fondente, come la fontina o la toma. E se non vi piace la salsa barbecue, vanno bene anche la tartara o altre che si sposano con la carne.

Per la carne:

4 tortillas di grano

250 g di vitello macinato

1 cipolla rossa

olio d’oliva

3 patate

1 cucchiaio di olio d’oliva

sale

100 gr di cheddar

50 gr di emmental

25 cl di panna fresca

4 cucchiai di salsa barbecue

Preparazione:

Partite con la cottura della carne. Pulite e riducete la cipolla a cubettì, soffriggendola in padella con un cucchiaio di olio d’oliva. Quando è dorata, aggiungete la carne di vitello macinata, salate e pepate. Mescolate ogni tanto fino a quando sarà cotta e tenete da parte.

Poi passate alle patatine: pelate e tagliate le patate a bastoncini sottil. Versatele in una ciotola irrorandole con olio di oliva e sale, poi appoggiatele su una teglia ricoperta da carta da forno infornando per 20 minuti a 220°.

Mentre aspettare potete preparare la salsa al formaggio: Versate la panna fresca in un pentolino e portate ad ebollizione. A quel punto unite l’Emmental e mescolate fino a quando sarà completamente fuso e solo allora aggiungete il Cheddar tagliato a pezzetti. Pepate, lasciate addensare la salsa e frullate con il mixer ad immersione per ottenere una salsa fluida.

Quindi siete pronti per la preparazione finale: prendete le tortillas e spalmate subito un po’ di o altra salsa, mettendo in ognuna un po’ di patatine. Versate sulle patatine qualche cucchiaio di salsa al formaggio e poi distribuite la carne macinata.

Dovete mettere tutto al centro della tortilla per riuscire poi a fare un rettangolo perfetto e chiudere i tacos con facilità. Quindi piegate i bordi cominciando da quello superiore, poi quello di inferiore e per ultimi quelli laterali.

Girate ogni taco e passatelo su una piastra oppure in padella circa 3-4 minuti per lato in modo che sia cotto senza bruciare, Quando sono tutti pronti, li potete servire.