Ecco l’errore più grande che le coppie fanno a letto

Scopri cosa dovreste evitare di fare dopo aver fatto l’amore perché incide negativamente sulla vostra relazione di coppia.

Quello di cui vi stiamo per parlare capita molto spesso all’interno della coppia ed accade per un motivo scientifico preciso, eppure è un qualcosa che danneggia la coppia e per questo sarebbe meglio evitarlo.

L’errore più grande che le coppie fanno a letto e come correggerlo

A letto il momento di passione è travolgente, fulmini, saette e capriole, l’intesa è eccellente e la complicità sessuale lo è ancora di più tanto che il rapporto sessuale termina con grande soddisfazione per entrambi i partner, ma cosa succede subito dopo?

Il punto è proprio questo, l’errore più grande commesso dalle coppie dopo aver fatto l’amore non riguarda il durante, ma il dopo.

Questo “dopo” accomuna purtroppo moltissime coppie e dico purtroppo perché questa cosa fa infuriare soprattutto le donne. A cosa stiamo alludendo? All’atteggiamento di lui subito dopo aver fatto l’amore. Un attimo prima era tenero ed appassionato e subito dopo ti chiede uno spazio suo e non parla più. Il suo atteggiamento appare distaccato e il suo silenzio è inquietante.

Molte donne vorrebbero rotolare al suo fianco e bramano ancora romanticismo ed abbracci mentre lui sembra desiderare restare da solo. Prolungare questo momento di intimità rafforzerebbe il legame della coppia e alimenterebbe il loro desiderio reciproco, ma prima di rivelarvi come affrontare il post-rapporto, vogliamo ricordarvi perché gli uomini sono così distaccati immediatamente dopo aver fatto faville a letto.

Come vi avevamo accennato, il motivo è scientifico. Gli uomini hanno un ottima ragione che giustifica il loro comportamento e dopo averla scoperta non ti ferirà più questo comportamento: gli uomini vivono un esonero razionale subito dopo aver avuto un orgasmo, in altre parole il loro cervello si spegne. Puoi approfondire l’argomento qui: perché gli uomini restano in silenzio dopo aver fatto l’amore?

Subito dopo aver fatto l’amore gli uomini non mostrano attività cerebrale ecco perché spesso si addormentano. Secondo alcuni scienziati che hanno osservato tali attività cerebrali, la corteccia cerebrale, sede delle funzioni cognitive, si rilassa durante l’orgasmo. Subito dopo l’eiaculazione la corteccia cingolata e l’amigdala, altre due regioni del cervello, inviano al cervello il messaggio di evacuare il desiderio sessuale, rilasciando due sostanze che hanno la particolarità di indurre sonnolenza e che altro non sono che serotonina e oppioidi.

Questo spiega perché gli uomini, dopo aver fatto l’amore desiderano solo un momento di tregua, e questo non ha nulla a che fare con l’amore che prova per te.

Nonostante ciò, il rapporto appena concluso era talmente intimo da rendere il contraccolpo un boccone difficile da buttare giù.

Per fortuna abbiamo un rimedio infallibile per mediare a questa situazione in cui subito dopo il rapporto le donne hanno bisogno di coccole e amore e parole che raccontano loro il posto di privilegio nel cuore del loro partner mentre il partner vorrebbe solo dormire.

Il segreto è INVERTIRE I TEMPI. Se lui ha l’esigenza fisica di dormire è giusto che venga accontentato, allo stesso tempo se la donna ha voglia di dimostrazioni affettive è giusto che le abbia.

Preso atto della situazione, la soluzione è nel tempo. Invece di indulgere dopo il tramonto, perché non farlo a colazione? Di mattina il rischio che si addormenti subito dopo è minore inoltre se gli uomini si svegliano con una erezione non è a caso, quindi perché non approfittare?

Inoltre se desideri un momento di coccole dopo il rapporto opta per un rapporto meno faticoso, alterna posizioni acrobatiche a posizioni più classiche, farà meno sforzo fisico e sarà meno stanco dopo.

E se dovesse desistere lo stesso spiegategli che secondo uno studio dell’Università di Toronto, la “sessione di coccole” mantiene la coppia calda e vigorosa.

Una sorta di trofeo per i partner e se la mettete sul piano della competizione, nessun uomo opporrà resistenza.