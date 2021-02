La famiglia di Uomini e Donne si allarga con due cicogne in arrivo: sono incinte le ex corteggiatrici Sonia Pattarino e Alessia Cammarota.

La famiglia di Uomini e Donne si allarga ancora. Doppia cicogna in arrivo, infatti, per la dolce attesa di due ex corteggiatrici del programma di Maria De Filippi. A diventare mamme nei prossimi mesi saranno Sonia Pattarino, in attesa del primo figlio e Alessia Cammarota, già mamma di due bambini.

Sia Sonia che Alessia hanno annunciato di aspettare un bambino. La Pattarino ha anche svelato il sesso e il nome del nascituro mentre la Cammarota non sa ancora se diventerà mamma di un altro maschietto o di una femminuccia.

Alessia Cammarota incinta del terzo figlio: l’annuncio dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Alessia Cammarota e Aldo Palmeri formano una delle coppie più belle e solide nate nella storia di Uomini e Donne. Dopo essersi innamorati, si sono sposati formando una famiglia con la nascita di due bambini, Niccolò (nato nel 2015) e Leonardo (nato nel 2017). Dopo essersi dedicati unicamente ai loro piccoli, oggi, Alessia e Aldo sono pronti per ripetere l’esperienza.

Il giorno di San Valentino, infatti, la coppia, attraverso i social, ha annunciato l’arrivo del terzo figlio. “Volevamo dirvelo in un modo carino… Ma è finita così. Un piccolo assaggio di quello che ci riserverà il futuro… Buon San Valentino a tutti. Da noi 4 + 1/2″, scriveva Alessia sotto un video di famiglia.

Sonia Pattarino incinta: primo figlio in arrivo per l’ex corteggiatrice

Primo figlio in arrivo, invece, per l’ex corteggiatrice Sonia Pattarino che corteggiò il tronista spagnolo Ivan Gonzalez con cui ha vissuto una breve storia. Oggi, Sonia è felicemente fidanzata con Giovanni da cui aspetta una bambina.

“Parliamo d’ amore. Oggi dipingo uno dei miei più grandi sogni: una famiglia. Un amore indescrivibile accanto a me, che sarà per sempre e un cuoricino in più, che batte forte forte. Lei…la nostra principessa. La nostra vita. Mamma e papà ti aspettano”, ha scritto la Pattarino.

Sonia, poi, ha anche annunciato di aver già scelto il nome. “Ginevra, sarà il nome della nostra piccolina. Quinto mese… #17weekspregnant La panzetta inizia a vedersi”. Tra pochi giorni, invece, dovrebbe nascere la prima figlia di Ludovica Valli.