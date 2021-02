Scopri se oggi sarà una giornata di sole o tornerà la pioggia: arrivano le previsioni del tempo per tutta la Penisola.

Nuova giornata e nuova speranza che ad accompagnarci sia ancora una volta lui, il sole.

Il bel tempo oramai ci ha infatti abituato alla sua presenza e difficilmente accetteremmo un ritorno di nuvole e pioggia. Continuerà allora ad andare tutto per il meglio?

Scopriamolo insieme grazie alle previsioni del tempo di oggi, un prospetto meteo per ognuna della principali aree dello Stivale.

Previsioni meteo per oggi: che tempo farà?

Continua a prevalere l’alta pressione e con essa il bel tempo che ci allieta oramai da giorni.

Da segnalare però la possibilità di nebbie o foschie sulle pianure del Nord e sulle coste tirreniche centrali, oltre a nubi marittime sulle coste della Campania.

Cerchiamo allora di comprender meglio la situazione nel dettaglio.

Previsioni meteo nord Italia

Se è vero che permane la possibilità di un ritorno di nebbie o foschie mattutine sulle zone pianeggianti, è altrettanto vero che il cielo si presenterà per lo più sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni.

Le temperature massime saranno comprese tra i 15 gradi di Venezia e i 20 di Trento.

Previsioni meteo centro Italia

Anche qui foschie, nebbie o nubi basse potrebbero presentarsi sulle coste tirreniche e nell’immediato entroterra. Molte nubi anche sul cagliaritano ma il resto delle zone presenterà un cielo sereno o al più poco nuvoloso.

Le temperature oscilleranno qui tra i 15 gradi di Roma e i 20 di Firenze.

Previsioni meteo sud Italia

Le coste tirreniche e la Puglia centrale potrebbero localmente esser interessate da alcune nubi ma per il resto anche qui cielo all’insegna del più schietto sole.

Temperature massime attese tra i 14 gradi di Napoli e i 18 di Catanzaro e Bari

Infine ecco, come ogni giorno, il nostro aforisma, una frase celebre che speriamo sappia regalarvi il sorriso e ispirarvi lungo la nuova giornata:

“Quando ti trovi davanti a due decisioni, lancia in aria una moneta. Non perché farà la scelta giusta al posto tuo, ma perché nell’esatto momento in cui la moneta è in aria, saprai improvvisamente in cosa stai sperando.”

(Bob Marley)