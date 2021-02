Tommaso Zorzi racconta un retroscena intimo di Maria Teresa Ruta – VIDEO

Tommaso Zorzi non si trattiene! Nelle scorse ore ha rivelato un retroscena intimo riguardante Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip. Stefania Orlando ha provato a mascherare il tutto.

Nonostante questa quinta edizione del GF Vip, dopo ben sei mesi dal suo debutto, stia per giungere al termine, non mancano di certo nuovi retroscena sui vipponi più amati di tutta Italia. Come al solito a rivelare ciò che il pubblico del piccolo schermo non è riuscito a vedere ci ha pensato Tommaso Zorzi, che nelle scorse ore, mentre si trovava nel Tugurio insieme ad alcuni suoi compagni di viaggio, ha pensato di rivelare un retroscena intimo su Maria Teresa Ruta.

Che cosa ha rivelato? Mentre si trovava in uno dei letti del Tugurio, ha ammesso che quello sarebbe il luogo in cui Maria Teresa si sarebbe lasciata andare a se stessa e alla sua intimità. La rivelazione sulla conduttrice, che è stata criticata da Cecilia Capriotti, ovviamente, non è sfuggita non solo al pubblico della rete ma anche ai concorrenti che in quel momento si trovavano con lui sul “luogo del delitto”.

Tommaso Zorzi ha svelato un retroscena intimo di Maria Teresa Ruta, ma Stefania ha cercato, per quanto possibile, di placare la curiosità dei vipponi di Alfonso Signorini.

Maria Teresa Ruta, Tommaso Zorzi spiffera tutto: Stefania Orlando interviene

Tommaso Zorzi, come anticipato, si trovava su uno dei letti a castello presenti nella parte della casa più temuta dai concorrenti di Alfonso Signorini, in quanto era la più fredda e polverosa. Lì, secondo quanto rivelato dall’influencer, la bionda conduttrice si sarebbe lasciata andare.

“Ma questo era il letto dove Maria Teresa si sgr******ava?” ha chiesto retoricamente Zorzi ridendo, mentre Samantha De Grenet ha precisato ai presenti che la sua ex compagna di viaggio dormiva del letto di sopra mentre lei in quello di sotto, mentre Tommaso continuava a ridere. “Ma in che senso?” ha chiesto subito dopo Rosalinda Cannavò, tra l’altro Andrea Zenga ha commentato la dichiarazione d’amore ricevuta da Dayane Mello. “Ma tu lo ha detto lei?” ha aggiunto incuriosita e sorpresa.

“Sì, in quel senso lì” ha prontamente risposto Tommaso. “Me lo ha detto lei” ha rincarato la dose e mentre gli altri concorrenti facevano domande per capire meglio quanto fosse accaduto, Stefania Orlando è immediatamente intervenuta, seppur con il sorriso sulle labbra, invitando gli altri a non far ulteriori domande, visto l’argomento alquanto delicato e privato: “Non è successo niente” si è affrettata a dire, ma nessuno sembrerebbe averla creduta.

La confessione di Tommaso Zorzi su Maria Teresa Ruta non è stata ben vista dal pubblico della rete. In quanto hanno ritenuto l’uscita dell’influencer un vero e proprio scivolone nei confronti della conduttrice, in quanto, anche se fosse vero, era un qualcosa di intimo da non rivelare pubblicamente. Altri, invece, lo hanno difeso, cogliendo dell’ironia nelle sue parole e ribadendo che quanto è successo, nel caso, è stato ripreso dalle telecamere e che lui non avrebbe nessuna colpa a riguardo.