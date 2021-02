Quanti figli ha questa donna? Scopri se riesci a risolvere questo test d’intelligenza facendo caso ad un dettaglio importante!

Credi di riuscire a risolvere il nostro test?

Bene, oggi ti proponiamo un quiz che richiedere una grande attenzione ai dettagli. Riuscirai a risolverlo?

Guarda attentamente l’immagine e mettiti alla prova.

Test d’intelligenza: quanti figli ha questa donna?

Per risolvere il test d’intelligenza di oggi avrai bisogno di aguzzare lo sguardo ed anche di ragionare in maniera estremamente logica.

La domanda alla quale devi rispondere, infatti, sembra semplice ma in molti non riescono a trovare la risposta giusta!

Guarda bene l’immagine qui sopra.

In questo parco tranquillo c’è una mamma, seduta vicino al suo passeggino.

Non stiamo cercando d’ingannarti: possiamo assicurarti che la donna seduta sulla panchina è la proprietaria del passeggino ed è, nei fatti, una mamma!

Solo da questa immagine, comunque, dovresti essere in grado di dirci quanti figli ha la donna.

Sembra semplice vero?

Eppure tantissimi utenti falliscono e non riescono a dare la risposta giusta.

Riuscirai a notare quel dettaglio particolare che ti rivelerà la soluzione esatta?

Ti lasciamo qualche istante per pensarci: dopotutto, questo non è un test di personalità, nel quale devi scegliere seguendo il tuo intuito!

Tutti i nostri test hanno un valore ludico e sono pensati principalmente per divertirti ed intrattenerti.

Non preoccuparti, quindi, se non riesci a trovare immediatamente la soluzione o se dai quella sbagliata!

Puoi sempre metterti alla prova con un altro dei nostri test; per rimanere in tema “parco”, ad esempio, qui ne trovi un altro che ti svela un tratto segreto della tua personalità.

Se vuoi tentare ancora la fortuna con i nostri test d’intelligenza, puoi provare con quello dell’autobus oppure con quello del parcheggio.

Riuscirai a risolverli?

Bene, adesso che ti abbiamo dato qualche minuto per pensare alla soluzione del nostro quiz di oggi è giunta l’ora di svelarti la risposta.

Pronto a scoprire se hai risolto il mistero?

Ecco la soluzione.

Bene, la donna rappresentata nel disegno ha… due figli!

Scorri più in basso per vedere evidenziato nella foto il particolare che ti svela quanti sono i figli della donna seduta sulla panchina!

Come puoi vedere nel cerchio rosso, infatti, abbiamo evidenziato il dettaglio che ti svela il mistero.

Nel passeggino, la mamma porta con sé un biberon ma anche un pallone da calcio. Che cosa vuol dire questo?

Semplice!

Sicuramente uno dei bambini è appena nato: ecco spiegato il passeggino ed anche il biberon.

Il piccolo ha probabilmente ancora pochi mesi e non può di certo alzarsi per giocare!

Questo dettaglio, però, ci fa dedurre che la donna seduta sulla panchina ha almeno un altro figlio. Questo bambino, invece, deve essere grande abbastanza per giocare con la palla e, anche se non lo vediamo in questo momento, si trova sicuramente nelle vicinanze!

La donna, quindi, ha sicuramente due figli.

E tu? Avevi dato la risposta giusta?

Se la risposta è sì non possiamo far altro che farti i nostri complimenti: hai un cervello veramente logico!

Se invece non sei riuscito a trovare la soluzione, non preoccuparti.

Sarà per la prossima volta!