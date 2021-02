I Pan Goccioli integrali sono una ricetta golosa e soprattutto leggera, preparata con ingredienti genuini da preparare in modo semplice e veloce e gustare in ogni momento della giornata.

I Pan goccioli integrali sono una buonissima alternativa alla brioche o addirittura la classico pane e cioccolato per tutta la famiglia, per uno sportivo e per chi non vuol rinunciare alla pausa dolce durante la giornata e concedersela in una versione davvero sana e leggera.

Una ricetta semplice e veloce da preparare in ogni momento della giornata poiché non richiede nemmeno la fase di lievitazione. Potranno essere ottimi da gustare a colazione o anche per una merenda, da servire assieme ad un cappuccino, un tea o una tisana. Scopriamo come prepararli!

Pan Goccioli integrali: gli ingredienti e la ricetta spiegata passo dopo passo

La ricetta dei Pan Goccioli integrali nasce dalla passione della food blogger _candy_healthy_ e conquisterà tutti per la sua bontà e per la preparazione semplice e veloce. Una ricetta che la stessa creatrice presenta in modo unico:

“Pan goccioli integrali e light ..cosa accade quando gocce di cioccolato incontrano un impasto morbido? Un piccolo panetto prende forma e ti accompagnerà nelle tue colazioni o snack pomeridiani. Per questi pan goccioli non ci sono orari!! Puoi prepararli in ogni momento della giornata perché non accorre la lievitazione”

Gli ingredienti:

“-100 grammi di Farina 00

-50 grammi di farina Manitoba integrale

-25 grammi di zucchero (o eritritolo/stevia)

-20 ml. di olio di cocco o semi

-60 ml. di latte

-1 uovo

-mezza bustina di lievito istantaneo

-30/40 gocce di cioccolato ”

Il procedimento:

” Uniamo prima gli ingredienti secchi e mescolando aggiungiamo l’uovo (lasciamo un po’ per la copertura), il latte, l’olio, il lievito ed infine le gocce di cioccolato . Formiamo un panetto,lo lavoriamo e ricaviamo tre panetti. Spennelliamo con il restante uovo e inforniamo a 180° per circa 15min. Non cuocete troppo per evitare che non restino morbidi. Sfornate e gustateli..la vostra merenda è pronta!!”

Non vi resta che preparare questi golosi Pan Goccioli che potrete realizzare anche senza zucchero bianco ma utilizzando eritritolo o stevia per una versione con un indice glicemico più contenuto. Prepararli sarà semplice e veloce e gustarli conquisterà il palato ad ogni morso!

