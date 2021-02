“Maria De Filippi è la spina nel fianco della d’Urso”: Dagospia lancia la bomba

Maria De Filippi avrebbe imposto un veto ai programmi di Barbara d’Urso. A lanciare la bomba è stato Dagospia.

Maria De Filippi e Barbara d’Urso sono tra i volti più amati e popolari di Mediaset. Basti pensare che sono le uniche conduttrici, su tutto il piccolo schermo degli italiani, a condurre ben 3 programmi in contemporanea. Maria è impegnata nella conduzione di: Uomini e Donne, Amici e C’è posta per te. La d’Urso, invece, va regolarmente in onda con: Pomeriggio 5, Domenica Live e Live Non è la d’Urso.

Come i più attenti telespettatori avranno notato, però, la bella conduttrice partenopea nei suoi programmi dedica uno spazio agli show televisivi più amati di sempre, come ad esempio il Grande Fratello Vip, ma tra questi purtroppo sono esenti tutti i protagonisti dei programmi della De Filippi. Questo, secondo quanto rivelato da Dagospia, non sarebbe un semplice caso o una scelta editoriale da parte di Barbara, ma un veto che Maria avrebbe chiesto di imporre a Mediaset.

Maria De Filippi ha imposto un veto a Barbara d’Urso. O almeno questo è quello che sostiene il portale, rivelando che la bionda conduttrice è la vera spina nel fianco di Barbara.

Barbara d’Urso: Maria De Filippi avrebbe imposto un veto ai suoi programmi

Maria De Filippi, secondo quanto riportato da Dagospia, avrebbe fatto in modo di inserire all’interno del suo contratto il divieto di poter utilizzare il materiale prodotto nelle sue trasmissioni, e le relative dinamiche e storie, in quanto avrebbe imposto un veto che impedisce di poterne parlare. Ecco che cosa riporta il portale:

“La vera spina nel fianco di Barbara d’Urso è Maria De Filippi. Maria ha chiesto, ed ottenuto, una clausola nel suo contratto che impedisce a Barbara di trattare i temi nei suoi contenitori televisivi e di poterne anche sfruttare i personaggi (…) Questa clausola non è presente nel contratto di Signorini, tant’è che la d’Urso ha parlato delle storie legate al Grande Fratello Vip” conclude il portale.

Qualora la notizia dovesse rivelarsi vera sarebbe una bella batosta per Barbara, visto che si andrebbe ad aggiungere alla chiusura anticipata di Live Non è la d’Urso. Anche se tale notizia deve ancora essere confermata da fonti ufficiali, ma nonostante ciò si è diffusa a macchia d’olio sul web. Così come della possibile sospensione di Domenica Live per la prossima stagione televisiva.

Anche ieri sera a #noneladurso picchi del 26% di share e di 3 milioni di spettatori con 8 milioni di contatti! Sempre più orgogliosi della nostra serata di informazione su Canale5 che conferma il suo pubblico anche con l’arrivo di una nuova fiction kolossal stile Montalbano! pic.twitter.com/wbkZVfQgYi — Barbara d’Urso (@carmelitadurso) February 22, 2021

C’è da precisare però che Barbara d’Urso e Maria De Filippi non hanno mai mostrato astio tra loro pubblicamente. Tant’è che la bella conduttrice partenopea è stata anche ospite, qualche tempo fa, di C’è posta per te, dove ha ricevuto la posta da parte di Luciana Littizzetto e, impossibile non menzionare, quando a Pomeriggio 5 ha avuto modo di ospite a sua volta Maurizio Costanzo.