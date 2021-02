GF Vip, Francesco Oppini svela: “In studio eravamo tutti increduli”

A GF Vip il vero spettacolo avviene dietro e quinte. Francesco Oppini, in collegamento con Casa Chi, ha svelato la reazione degli ex concorrenti al voto di Dayane Mello conto Rosalinda Cannavò.

Al GF Vip, come più volte dichiarato dagli addetti ai lavori, durante le dirette con Alfonso Signorini, quello che accade dietro le quinte è un vero e proprio secondo show, in quanto succede davvero di tutto. Basti pensare che durante la prima parte di questa edizione, Francesca Pepe stava arrivando alle mani con un’autrice del programma o alcuni ex concorrenti che si evitano come la peste, non rivolgendosi nemmeno un semplice di educazione.

Questa volta a rivelare cos’è accaduto dietro le quinte è stato Francesco Oppini che ha raccontato, durante il suo ultimo collegamento con Casa Chi, qual è stata la sua reazione e quella degli altri concorrenti quando Dayane Mello ha mandato al televoto Rosalinda, tra l’altro il suo Andrea Zenga ha smentito alcuni recenti gossip sul suo conto.

Francesco Oppini ha svelato cos’è successo dietro le quinte del GF Vip, stroncando l’atteggiamento assunto dalla Mello durante il corso dell’ultima puntata andata in onda su canale 5.

La reazione degli ex concorrenti del GF Vip al voto di Dayane Mello

Francesco Oppini, durante il corso del suo intervento a Casa Chi, ha rivelato che sia lui che gli altri ex concorrenti sono rimasti senza parole dall’atteggiamento assunto da Dayane Mello, che è stata criticata anche dal marito di Stefania Orlando.

“Ci tengo a premettere che quello che sto per dire fa riferimento all’atteggiamento di Dayane nel gioco e non al momento personale che sta vivendo, per cui ho il massimo rispetto” ha subito chiarito. “Ma sono convinto che ora stia uscendo fuori quello che io ho provato a far capire fin dall’inizio di quest’edizione: lei è anaffettiva e incoerente. Sta giocando in un modo che trovo incomprensibile. Durante la puntata, per un momento, ho pensato che si fosse comportata in un certo mondo con Rosalinda soltanto perché l’amava” ha dichiarato. “Ma quando l’ha votata, scegliendo di salvare Samantha, credo sia stata la mossa più controproducente che lei abbia mai fatto in assoluto”.

“Lei ci ha messo del tempo per scegliere chi salvava, e in quel momento tutti in studio eravamo piuttosto increduli“ ha rivelato. “Dayane ha rischiato di far uscire la sua compagna di viaggio, quella che poco prima aveva dichiarato di amare e lo ha fatto a qualche giorno prima della finale. Lei sta giocando sporco e penso che questo vada ben oltre la strategia” ha concluso, aggiungendo poi chi secondo lui merita di vincere questa quinta edizione de GF Vip.

“Chi dovrebbe vincere se non Tommaso Zorzi? Se non dovesse vincere lui, spero Stefania. O Andrea Zelletta, anche Pierpaolo, ma temo vinca Dayane. Ieri ho avuto modo di poter vedere le percentuali dei voti e sono molto sorpreso da tutti i voti con le bandierine brasiliane“

Francesco Oppini ha criticato Dayane Mello al GF Vip, dividendo, come soltanto lui sa far, il popolo della rete.