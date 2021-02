Dayane Mello, il marito di Stefania Orlando: “Ha fatto un gesto brutto”

Dayane Mello è stata criticata da Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando, durante la sua recente ospitata a Casa Chi, chiedendosi come faccia il pubblico del piccolo schermo a sostenerla.

Dayane Mello è la concorrente più discussa di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip e non è difficile capirne il motivo. La bella modella brasiliana sa bene come stare al centro dell’attenzione e il suo spirito ribelle e fuori dagli schemi non è di certo passato inosservato. In particolar modo dopo la diretta di lunedì scorso con Alfonso Signorini dove in un primo momento si era dichiarata innamorata di Rosalinda Cannavò e dopo l’ha votata per mandarla in nomination.

Questo atteggiamento ha stranito, e non poco, i suoi compagni di viaggio. In particolar modo Tommaso Zorzi che l’ha accusata di fingere un sentimento che non c’è soltanto per avere qualche voto in suo favore in più. Le parole dell’influencer sono state condannate da Soleil Sorge e Taylor Mega, ma molti altri non sembrano pensarla così diversamente da lui. Un esempio è Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando, che non riesce a comprendere il gesto di Dayane nei confronti di Rosalinda e soprattutto non riesce a capire come mai il pubblico la sostenga così tanto.

Il marito di Stefania Orlando ha criticato Dayane Mello, dando vita a numerose polemiche da parte dei fan di lei.

Simone Gianlorenzi: “Non capisco come il pubblico sostenga Dayane Mello”

Simone Gianlorenzi ha esordito facendo prima riferimento all’assidua presenza di sua moglie nelle nomination, dichiarando di esserne in parte contento perché questo vuol dire che considerano Stefania Orlando un personaggio davvero forte.

“Stefania sta sempre in nomination e questo mi fa piacere. Vuol che per gli altri concorrenti lei è un personaggio forte e stanno provando a farla uscire prima della finale“ ha esordito. “C’è chi all’interno della Casa sta provando a portarsi in finale i personaggi che sono meno forti, lo hanno fatto anche con Giulia Salemi e Maria Teresa Ruta“ ha spiegato per poi passare a Dayane Mello, che di recente è stata consolata da Rosalinda Cannavò.

“Sono del parere che ora si sta finalmente vedendo chi è la stratega di quest’edizione ed è palese che sia la Mello. Meglio che non dico altro su questa persona, conoscete il mio amore smisurato per lei. Durante il corso della puntata di lunedì sera, ha fatto un gesto davvero brutto a livello umano e non perché ha scelto di mandare Stefania in nomination ma perché quello che ha fatto nei confronti di Rosalinda non è stato affatto bello“ ha dichiarato il marito di Stefania Orlando.

“Ad inizio puntata le aveva detto una cosa bellissima e subito dopo le ha tagliato le gambe. Onestamente sono stupito di come il pubblico continui a supportare una persona così“ ha concluso facendo infuriare i fan della Mello. “Sono convinto che con questo gesto ha confermato il suo percorso al GF Vip. Mica sono stato troppo cattivo?” ha aggiunto con un filo di ironia.

🇮🇹 Che ne dite di scrivere una piccola lettera a Dayane? Scrivi una lettera con messaggi positivi e congratulazioni per Dayane e pubblicala qui su Twitter con il tag @GrandeFratello e il #GFVIp #DayaneMello #Mellos . Da oggi a sabato #DmVip . E inviarlo a [email protected] pic.twitter.com/oZ6SMOW7f4 — Dayane C. Mello 🌋💎🌈 (@daymelloreal) February 24, 2021

Dayane Mello sta vivendo un momento difficile al GF Vip e c’è chi è convinto che finalmente sia caduta la sua maschera e chi ritiene che stia subendo gravi ingiustizie. Per questo motivo, allora, i suoi fedeli sostenitori hanno deciso di inviarle tutto il loro affetto per farle capire che non è sola in questo percorso. Sicuramente, nel bene o nel male, la Mello ha fatto parlare di sé e non poco durante il corso di questa quinta edizione.