Scopri che tipo di ex sei in base al tuo segno zodiacale. Il parere delle stelle per ogni segno dello zodiaco.

Quando finisce una storia d’amore, le emozioni che si provano sono spesso diverse e dipendono da svariati fattori come i motivi che hanno portato alla rottura ed i sentimenti in gioco. Eppure, ognuno di noi ha dei modi di fare che tendono a restare sempre gli stessi e che si ripetono storia dopo storia in un circolo che sembra quasi vizioso.

A dettare emozioni e atteggiamenti sono ovviamente i trascorsi personali, il temperamento e anche l’influenza delle stelle. E a tal proposito, oggi scopriremo che tipo di ex si cela dentro ognuna di noi. Un modo per conoscerci meglio e per farci un’idea di come veniamo viste dagli altri quando siamo alle prese con una storia finita.

Ecco che tipo di ex sei in base al tuo segno zodiacale

Ariete – Quella che prende le distanze

Quando una storia d’amore finisce fai di tutto per non pensarci più. E ti impegni a tal punto da farla diventare ben presto un lontano ricordo. Certo se sei stata tu a lasciare il tutto ti risulterà incredibilmente facile. In caso contrario, invece potresti tentare inizialmente qualche approccio salvo poi stancarti e tornare al tuo atteggiamento abituale che è quello dell’ex che prende subito le distanze. Per non dire che si volatilizza come se non ci fosse mai stata una storia.

Toro – Quella che se ne fa una ragione

Di base sei una persona che ama razionalizzare su tutto e che cerca sempre di apparire superiore. Anche se la fine di una storia ti uccide dentro, cerchi quindi di non darlo a vedere e di mostrarti più forte che puoi. Un tentativo che ti riesce più che bene visto che dall’altra parte la sensazione è quella di un’ex che ha preso le cose con una discreta calma. La buona notizia è che dopo un po’, ciò che è solo apparenza diventa pian piano realtà. La ragione, infatti, tende sempre ad avere la meglio e a mostrare un lato di te che è ben più forte di quanto tu stessa non immagini.

Gemelli – Quella che ci ripensa più volte

Diciamocelo, le tue storie finiscono sempre a più riprese. A meno di non essere lasciata senza possibilità di appello, sei infatti solita tornare più volte sulla tua decisione. Così, a prescindere da come vadano le cose, sei per tutti l’ex che ci pensa e ci ripensa nonché quella che tende a fare una certa confusione. Di certo è impossibile dimenticarsi di te. Ma sei sicura di voler essere ricordata così anche da chi non ha proprio voglia di ripensarci? A volte un po’ di sana indifferenza può rivelarsi la migliore arma.

Cancro – Quella che se la lega al dito

Il tuo essere permalosa ti precede e quando si parla di storie d’amore questa è sicuramente la prima immagine che gli altri si fanno di te. Perché che sia tu a lasciare o che sia il partner a porre fine alla storia, la tua reazione sarà sempre negativa. Non per niente tendi ad assumere un atteggiamento ostile, mettendo il muso e dimostrando di non aver alcuna voglia di dimenticare gli eventuali torti subiti. Perché se la storia non va, è chiaro che la colpa sia dell’altra persona, no?

Leone – Quella che diventa ostile

La fine di una storia d’amore ti mette sempre di pessimo umore. E a prescindere dal perché ci sia la rottura, è chiaro che il tuo atteggiamento sarà difficilmente positivo. In genere, infatti, tendi a diventare negativa e ad assumere un modo di fare che può mettere quasi in soggezione l’ex del momento. Un modo di fare del quale sei consapevole e che per certi versi attui di tua spontanea volontà, decisa più che mai a farti valere e a dimostrare sempre che, al di là di tutto, sei superiore a tutto, persino a chi non ti ha saputo tenere al suo fianco.

Vergine – Quella che ci sta male

Per te, affrontare la fine di una storia non è mai una cosa semplice. E questo a prescindere da come andavano le cose e da quanto fossi emotivamente coinvolta. A non andarti giù è l’idea del fallimento che si insinua nella tua mente e che ti va vedere tutto nero. Un modo di fare e di pensare che ti complica la vita inutilmente visto che tante volte, a mente lucida, sei proprio la prima ad ammettere che le cose non andavano e che porre fine alla storia è stata la scelta più saggia. Quindi, perché non cambiare atteggiamento per abbracciare un modo più positivo di vivere le cose?

Bilancia – Quella che non è mai contenta

A prescindere da come finisca la tua storia d’amore, la verità è che non sarai mai contenta. Tutto dipende dal tuo mirare sempre alla perfezione, cosa che ti fa sentire inadeguata davanti ad ogni possibile errore. Così, come ex tendi a colpevolizzare il partner da un lato e te dall’altro. Il tutto per un malcontento generale che si riflette nelle tue azioni così come nelle tue parole. Come ex sei quindi piuttosto distante e spesso giudicante. Cosa che può ferire e mettere in soggezione un ex, sopratutto se ancora innamorato o incerto sul perché le cose, ad un certo punto, abbiano smesso di andare bene.

Scorpione – Quella imprevedibile

Come ex sei decisamente difficile da trattare. Il tuo modo di porti cambia infatti in base a come vivi la fine della storia. Se da parte tua non ci sono più sentimenti puoi diventare addirittura la migliore amica del tuo ex. Ma se ne sei ancora innamorata, puoi trasformarti in un ex sempre presente, al punto da ossessionare chi ha osato lasciarti. Al contempo, se la storia finisce per via di un tradimento o per qualche errore imperdonabile da parte dell’altro, allora diventi l’ex da temere perché la tua sete di vendetta sarà ciò che ti muoverà giorno per giorno. Di sicuro, comunque vadano le cose, avere a che fare con te non sarà mai noioso né tantomeno scontato.

Sagittario – Quella che dopo un po’ ci passa sopra

È vero, vedere una storia che termina non ti piace e spesso ti porta a chiederti dove hai sbagliato e perché. Fatto ciò, però, la tua voglia di vivere serenamente ti spinge a cercare di passarci sopra. Averti come ex, quindi, non è mai visto come un problema a patto di lasciar passare un po’ di tempo ovvero quel periodo in cui ancora scombussolata dalla fine della storia tendi ad avere atteggiamenti discordanti e a volte negativi. Cosa che avviene sopratutto se sei stata lasciata di punto in bianco e devi ancora abituarti all’idea. Per fortuna, la tua voglia di vivere e do farlo al meglio alla fine ha sempre la meglio.

Capricorno – Quella che pensa a se stessa

Che si tratti di una storia finita per tua volontà o dietro richiesta del partner, il tuo atteggiamento tende ad essere sempre lo stesso. Ciò che ti preme davvero è infatti star bene e sentirti nuovamente in perfetto equilibrio nel minor tempo possibile. Ciò ti spinge solitamente a a prendere le distanze. Un modo di fare che in alcuni casi può essere preso in modo positivo ma che in altri può essere visto come un segno di distacco e quindi di freddezza. Insomma, comunque vadano le cose, nella maggior parte dei casi sarai vista come una persona che prende le distanze da tutto. Per fortuna, di cosa pensano gli altri a te importa poco, no?

Acquario – Quella che diventa un’estranea

Ebbene si, come ex tu vieni percepita come una che se ne frega, che va avanti per la sua strada e che si dimentica rapidamente dei suoi ex. Ciò ti rende quindi un’ex semplice da trattare (o da non trattare affatto) e al contempo una persona che sa il fatto suo e che sa prendere le cose con una certa diplomazia. In altre parole appari sicuramente in modo positivo. Tranne forse quando sei tu a lasciare, situazione in cui potresti mancare di empatia e venire tacciata come una persona fredda e distaccata. Cosa che, anche se sicuramente non è così importante ai tuoi occhi, non ti fa apparire al meglio.

Pesci – Quella sentimentale

Spesso quando finisce una storia tendi a starci male. E ciò avviene sia se sei tu a porvi fine che se vieni lasciata. Il tuo essere sensibile ti porta infatti a vivere male il pensiero di interrompere il viaggio intrapreso con una persona. E questo fa si che nel bene o nel male tu venga percepita come una persona sensibile e romantica. Un’immagine che nella maggior parte dei casi è positiva. E questo a meno che tu non prenda così male la fine di una storia da cercare di fare di tutto per restare insieme. A parte gli estremismi, quindi, nella maggior parte dei casi sei percepita come una persona positiva che ogni ex tende a ricordare con un certo affetto.

Capire che tipo di ex si è aiuta a conoscersi meglio e a capire meglio le reazioni degli altri. Per avere un’idea più chiara di questo aspetto è importante però controllare anche il profilo dell’ascendente. In questo modo, infatti, è possibile cogliere delle sfumature che quando ci sono di mezzo i sentimenti sono piuttosto rivelanti al punto da rappresentare una persona in modo forse più forte rispetto al segno zodiacale di nascita. Cosa molto importante da ricordare.

Ricordiamo che l’oroscopo è un modo divertente per mettersi in gioco. E che, pertanto, non va preso come qualcosa su cui basare le proprie scelte di vita. Gli unici artefici del nostro destino, infatti, siamo solo noi.