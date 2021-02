Anticipazioni Uomini e Donne: avances spinte per Gemma, la sua reazione

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione 24 febbraio: avances spinte per Gemma Galgani, la reazione della dama torinese.

La registrazione di Uomini e Donne del 24 febbraio è stata ricca di colpi di scena a cui, tuttavia, non ha assistito Tina Cipollari che, come svelano le talpe del Vicolo delle News, non era presente in studio. Grande protagonista della registrazione è stata Gemma Galgani che, dopo le ultime delusioni, continua a cercare l’amore.

Dopo l’addio al poeta Maurizio, la dama di Torino ha cominciato a frequentare nuove persone, in particolare il cavaliere Cataldo il quale le avrebbe fatto delle avances “spinte” durante un appuntamento.

Anticipazioni Uomini e Donne: l’appuntamento di Gemma Galgani e Cataldo

Gemma Galgani non perde le speranze di trovare l’amore e, nella registrazione di Uomini e Donne del 24 febbraio che è stata dedicata anche alla scelta di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, la dama di Torino ha raccontato l’appuntamento con Cataldo.

Come raccontano le anticipazioni del Vicolo delle News, Gemma ha invitato a casa sua Cataldo. Dopo la cena, Gemma e Cataldo hanno trascorso il resto della serata sul divano e, stando a quello che si legge sul Vicolo, pare che Cataldo sia stato “spinto” rivolgendo le sue attenzioni alla dama di Torino.

Cataldo avrebbe appoggiato più volte la testa sulle gambe di Gemma che lo avrebbe più volte respinto. Il cavaliere, inoltre, secondo il racconto della Galgani che si legge sul Vicolo, avrebbe stretto troppo forte la mano. Inoltre, pare che lui le abbia chiesto anche di restare a dormire da lei, seppur sul divano, ma la dama avrebbe sempre rifiutato.

Un atteggiamento che la Galgani non avrebbe affatto gradito, ma secondo Gianni Sperti, si sarebbe comportata così perchè a lei non piace affatto.

Per quanto riguarda il trono classico, i nuovi tronisti Massimiliano, Giacomo e Samantha stanno continuando il loro percorso portando in esterna le corteggiatrici e i corteggiatori. Samantha Curcio, in particolare, nel corso della registrazione, ha discusso con Roberto il quale, come ha poi confermato la redazione, non ha mai chiesto di lui. Al contrario, la nuova tronista ha speso parole positive per Ugo.