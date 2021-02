Scopri se hai a che fare con una persona solita a dire bugie o se puoi stare tranquilla e fidarti di quanto ti viene detto.

Quando si ha a che fare con gli altri, uno degli elementi fondamentali affinché i rapporti siano positivi è la fiducia reciproca. Questa vale sia nei rapporti di coppia che nelle amicizie di lunga data e, ovviamente, nei comuni rapporti interpersonali. Di questi tempi, però, fidarsi degli altri è sempre più difficile, sopratutto se si pensa ai tradimenti subiti negli anni e proprio dalle persone nelle quali si era riposta la propria fiducia. Come fare, allora? La verità è che presto o tardi, fidarsi di qualcuno diventa indispensabile.

E per farlo bisogna cercare di conoscere bene chi si ha davanti, seguire in parte l’istinto e fare un vero e proprio salto di fede. Per non brancolare totalmente nel buio si può però fare affidamento anche sul segno zodiacale della persona con cui si ha a che fare. L’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi determina infatti la tendenza a dire bugie. Cosa che ovviamente dipende anche da tanti altri fattori ma che grazie all’astrologia può essere determinata almeno in parte. Scopriamo quindi quali sono i segni zodiacali più propensi a mentire e di quali ci si può invece fidare.

Scopri se ti sta mentendo in base al suo segno zodiacale

Ariete – Probabilmente, ogni tanto

I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete non sono propriamente dei mentitori nati. Di base, però, cercano sempre di far andare le cose a loro favore. E se per farlo devono omettere qualche particolare o arricchire qualche storia non si fanno problemi. Si tratta però quasi sempre di piccole bugie e che non dicono neppure tanto spesso. In genere, infatti, preferiscono non doversi preoccupare di ricordare cosa hanno detto o meno. C’è da dire, però, che essendo persone solite a mettersi sempre al primo posto, agiranno sempre per il proprio tornaconto. Pur fidandosi di quanto dicono, quindi, è sempre meglio restare in allerta.

Toro – Se è necessario

Non si può dire che i nativi del segno zodiacale del Toro amino mentire. Se serve, però, non si tirano indietro. E, una volta detta una prima bugia, non fanno poi chissà quale fatica a confezionarne sempre di nuove per nascondere o supportare la prima. C’è da dire che non sono poi così bravi a raccontare storie su storie. Motivo per cui, quando la bugia si fa grande, scoprirli è piuttosto facile. La loro tendenza è infatti quella di perdersi tra i dettagli, confondere date o situazioni e diventare abbastanza impacciati da far sorgere il dubbio su quanto stanno affermando. Un buon modo per scoprirli e smascherarli.

Gemelli – Se sono annoiati

I nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli sono persone dotate di una grande fantasia e di una vera e propria avversione verso tutto ciò che gli provoca noia. Per questo motivo possono arrivare a cambiare i fatti se pensano che farlo può rendere la loro realtà più divertente. Certo, non è il motivo per cui ci si aspetterebbe di ricevere una bugia ma è il loro modo di fare. Per questo motivo, può capitare di doversi aspettare delle bugie da parte loro. Bugie solitamente a fin di bene e non ideate per secondi fini o per far male. Motivo per cui, il più delle volte, li si può anche perdonare. A patto, ovviamente, che non stiano coprendo qualche azione sbagliata commessa superficialmente. Una cosa che non avviene di frequente ma che ogni tanto, con loro, può capitare.

Cancro – Spesso, sopratutto se gli serve

I nativi del segno zodiacale del Cancro sono persone che amano vivere una vita piacevole. Affinché ciò avvenga devono sentirsi sicuri di se e del proprio mondo. E se per farlo si trovano a dover raccontare qualche bugia, non si fanno problemi di sorta. In genere non sono soliti ingannare gli altri. Si tratta però di persone in grado di cambiare la realtà. Sopratutto quando ci si trovano in mezzo. Fidarsi da loro dipende quindi da tanti fattori diversi dei quali bisogna tener conto. E tutto tenendo sempre a mente che, al di là del rapporto che si ha, se si sentiranno nella necessità di farlo, i nativi del segno non esiteranno a cambiare la realtà delle cose.

Leone – Non esattamente

I nati sotto il segno zodiacale del Leone sono persone che se possono evitano sempre di mentire. Una scelta che fanno più per comodità che per bisogno di sincerità. Detto ciò, se pensano che una cosa vada detta in un dato modo lo fanno senza scomporsi più di tanto e cercando le parole giuste per convincere gli altri. Si tratta però di un modo di fare che gli viene così naturale da non poterlo definire propriamente una bugia quanto un impreziosire la realtà al fine di renderla più comoda per loro. Detto ciò, stare attenti a come si pongono è sempre importante ma senza troppi pensieri. In genere se hanno qualcosa da dire sono soliti farlo.

Vergine – Non in modo convenzionale

I nativi del segno zodiacale della Vergine non rientrano tra le persone che amano mentire. Prima di tutto perché non sempre si ricordano quanto hanno detto e subito dopo perché hanno la pretesa di essere accettati dagli altri per quello che sono. Motivo per cui mentire rappresenta per loro solo una gran perdita di tempo. C’è da dire, però, che quando si rendono conto di aver fatto qualcosa di sbagliato sono molto abili a nasconderlo. E lo fanno mostrandosi il più possibile genuini. Tanto che, anche se scoperti, ci rideranno su. Un aspetto al quale è meglio prestare attenzione perché anche se non sempre se ne rendono conto, in questo modo possono arrivare a ferire gli altri.

