Scopri come preparare una deliziosa lava cake, il dessert con il cuore di latte condensato che vi farà innamorare senza troppi sensi di colpa.

Pronte per una nuova ricetta golosa ma senza troppe calorie? Oggi la nostra foodblogger HealtyNuvola vi propone un irresistibile dessert, qualcosa che vi farà leccare i baffi ma consentendovi comunque di mantenere il vostro tanto sudato peso forma.

Continuate a leggere qua sotto per tutti i dettagli.

Ricetta lava cake con crema al latte

“Chi mi conosce bene, sa quanto io sia follemente innamorata delle lava cake quindi, come non potevo ricrearne una con un cuore di crema al latte?😍

Leggendo la farina “milk & cookies” mi è venuto subito in mente il latte condensato che ho sempre adorato da bambina, percio perché non realizzarne uno tutto mio🥰

Che ne dite? Vi è piaciuta l’idea? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti 🤩

Ingredienti :

-30gr farina milk & cookies (Tsunami Nutrition);

-10gr farina di riso;

-60ml albume;

-30gr yogurt fage total 0%;

-15ml latte di avena;

-3gr idrolitina.

Per il topping:

-100ml latte di avena;

-7gr amido di mais;

-5gr fruttosio;

-aroma alla vaniglia;

-cioccolata fondente 85%.

Porzione: per una persona;

Tempo di preparazione: 15 minuti;

Tempo di cottura:30 minuti;

Tempo totale: 45 minuti.

Procedimento:

Per creare la lava cake, prendere una ciotola e mettervi all’interno la dose di albumi, lo yogurt ed il latte mescolando per bene con una frusta.

Aggiungere le farine eliminando tutti i grumi. Successivamente prendere l’idrolitina, versarla nell’impasto e aggiungere qualche goccia d’acqua per farla reagire, finito il suo processo girare per bene.

Una volta pronto l’impasto mettere il composto in uno stampo per budino da 8cm (con buco centrale) in silicone precedentemente uno con dell’olio e cuocerlo a vapore (o bagnomaria) per 30 minuti. Nel frattempo creare la crema al latte, unendo il latte all’amido di mais a fuoco spento eliminando tutti i grumi.

Aggiungere il fruttosio, qualche goccia di aroma alla vaniglia e accendere il fuoco continuando a girare. Portare ad ebollizione ed una volta che la crema si rapprende spegnere il fuoco.

Terminata la cottura della lava cake, attendere che si raffreddi, rimuoverla dallo stampo, metterla su un piatto e decorarla. Per il topping ho utilizzato la crema al latte, del cioccolato fondente e dei biscotti sbriciolati.

Siete pronte ora per mettervi all’opera? Non resta che seguire i passaggi sopraelencati e… buon appetito