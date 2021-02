By

Scopri in ognuna delle tre principali aree della Penisola come sarà il meteo durante la giornata di oggi: pronte per le previsioni del tempo?

Sole, sole e ancora sole. Gli dei del meteo sembrano aver preso in simpatia il nostro Paese e aver deciso di premiarlo con una vera e propria primavera anticipata.

Consultiamo allora insieme le previsioni del tempo di oggi per scoprire se tale stato di grazia perdurerà e, in particolare, dove il sole bacerà questo nostro mercoledì.

Ecco le previsioni meteo zona per zona.

Previsioni meteo per oggi: che tempo farà?

A parte qualche nebbia al Nord e nubi basse mattutine sulle regioni adriatiche, splende il sole lungo tutto lo Stivale.

Anche i venti si fanno deboli e per tutta Italia pare proprio un gradito assaggio di primavera.

Vediamo più nel dettaglio come si svilupperà la situazione zona per zona.

Previsioni meteo nord Italia

Sulle zone pianeggianti del Veneto ci si sveglia con la nebbia ma niente paura, si tratterà solo di una momentanea parentesi ben circoscritta.

In poche ore infatti le nebbie si dissolvono e per il pomeriggio il sole sarà prevalente un po’ ovunque.

Le temperature massime sono attese tra i 14 gradi di Venezia e i 21 di Trento.

Previsioni meteo centro Italia

Bel tempo e un cielo che si presenta come sereno o al massimo appena velato da qualche timida nube lungo alcuni tratti costieri di Lazio, Sardegna e Molise.

Anche qui temperature massime ins alita, comprese tra i 15 gradi di Ancona e i 22 di Firenze.

Previsioni meteo sud Italia

Le coste pugliesi e le zone interne della Calabria si svegliano sotto le nuvole ma anche qui bastano poche ore e il sole tornerà a brillare come nel resto del meridione.

Le temperature massime si registreranno tra i 15 gradi di Potenza e i 19 di Napoli.

Scopri infine oggi l’aforisma del giorno, la celebre frase di un altrettanto famoso personaggio italiano che speriamo vi possa ispirare lungo la giornata di oggi:

“Lo stupido è insidiosissimo. L’imbecille lo riconosci subito (per non parlare del cretino), mentre lo stupido ragiona quasi come te, salvo uno scarto infinitesimale.”

(Umberto Eco)