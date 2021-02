Uomini e Donne, il pubblico elogia Samantha: è la prima tronista curvy

Il pubblico di Uomini e Donne ha elogiato la nuova protagonista Samantha Curcio, la prima tronista curvy della storia del programma tutto dedicato all’amore di Maria De Filippi.

Uomini e Donne oggi ha stupito il pubblico del piccolo schermo che ha seguito con attenzione l’ultima puntata andata in onda. Il motivo? No, questa volta le polemiche non hanno nulla a che fare con il programma. In quanto i telespettatori sono rimasti colpiti dalla scelta della redazione di optare per una ragazza normale, giudicata curvy, nel ruolo di tronista.

Una scelta assolutamente inedita, in quanto non è mai successo prima nella storia del programma che la tronista fosse una ragazza con un fisico normalissimo. In quanto di solito sono sempre modelle con un fisico da urlo, invece per la prima volta hanno optato per una ragazza normale. Di una quelle che si possono incontrare tranquillamente per strada o alla porta accano.

La scelta della redazione di Maia De Filippi ha fatto impazzire il pubblico da casa che per la prima volta, grazie a Samantha Curcio, questo è il nome della ragazza, hanno visto la realtà approdare negli studi di Uomini e Donne.

Il pubblico pazzo di Samantha Curcio di Uomini e Donne: “Era ora!”

Samantha Curcio ha fatto breccia nel cuore dei telespettatori non solo per il suo peso, portando un pizzico di realtà nel programma, visto che tutti i suoi protagonisti sono bellissimo e non rispettano in parte un qualsiasi ragazzo che si può tranquillamente incontrare per strada, ma anche per la sua vivace personalità. In quanto durante la sua presentazione a Uomini e Donne ha mostrato dei lati davvero interessanti. Qualche esempio?

Samantha di Uomini e Donne ha scelto di indossare, durante il corso della puntata, degli occhiali da vista in modo tale da poter ammirare bene i ragazzi che hanno scelto di corteggiarla. Qui di seguito, infatti, è possibile leggere alcuni dei commenti più significativi lasciati dagli utenti della rete su Twitter in merito alla puntata andata in onda oggi.

Prima tronista curvy che ha carisma e carattere, CHE POI SEI FIGA MA LA VUOI FINIRE CHE STAI BRUTTA MARONNA SEI UAN FREGNACCIA.

Grazie Marì#uominiedonne — gangintheland (@gangintheland) February 23, 2021

Ma la tronista che si metti gli occhiali per vedere meglio i ragazzi? Ahahahahah #uominiedonne — Michela (@mike_ventrix) February 23, 2021

Sam è figlia dei migliori troni di Maria! Io già innamorata persa!

Spero non si perda perché dopo anni tornerò a guardare #uominiedonne solo per lei! pic.twitter.com/UI45d8uFTz — Yellow Dream (@sorridimilavita) February 23, 2021

Lo dico? Lo dico.

Samantha bellissima, ma spero che non inizi a marciare sul fatto di essere curvy, perché in tal caso non starebbe normalizzando niente,ma al contrario sottolineerebbe una differenza che non esiste

✨you can’t change my mind✨ #uominiedonne — commentatricetrash (@_aesse) February 23, 2021

E comunque non è grassa, è solo una ragazza normale che purtroppo la tv cerca sempre di scartare, a causa di una società sempre più tossica #uominiedonne — Martina (@Martina63407538) February 23, 2021

Non vedevo una taglia 44 46 sul trono da MAI.

Normalize la società finalmente#uominiedonne — ª (@vale_enne) February 23, 2021

La tronista curvy di Uomini e Donne ha letteralmente conquistato tutti, sperando che il suo percorso sia agli stessi livelli della sua presentazione.