Tommaso Zorzi diretto con Rosalinda Cannavò: la sua reazione è epica

Tommaso Zorzi dopo la diretta di ieri al Grande Fratello Vip ha fatto una domanda diretta a Rosalinda Cannavò, la sua reazione è stata epica.

Tommaso Zorzi è amato dal pubblico del piccolo schermo perché durante il corso della sua permanenza al GF Vip, edizione che dovrebbe finire la settimana prossima, ha dimostrato di essere una persona senza peli sulla lingua. Senza farsi problemi di alcun tipo nel rivelare scomode verità, ma al tempo stesso anche nel fare domande non facili ai propri interlocutori.

Ieri sera, subito dopo la diretta, l’influencer si è posto non pochi dubbi sulla dichiarazione di Dayane a Rosalinda. In quanto la bella modella brasiliana si è detta innamorata della Cannavò, ma nessuno dei concorrenti sembra credere a queste sue parole e poco dopo, quando Zorzi e Rosalinda si sono ritrovati nella stanza blu prima di andare a letto, insieme ad Andrea Zelletta e Stefania Orlando, ha scelto di farle una domanda diretta e a tratti forse un po’ scomoda. In modo tale da chiarire ogni possibile dubbio.

Rosalinda Cannavò spiazza, in positivo, Tommaso Zorzi: “Quello che vuoi”

In un primo momento, prima di Tommaso Zorzi, è stato Andrea Zelletta a farsi avanti, chiedendo all’attrice se lei fosse eterosessuale o bisessuale. Rosalinda ha prontamente rispetto che questi sono fatti suoi e non è dovuto a dare una risposta, ma l’ex tronista di Uomini e Donne ha un po’ insistito visto il contesto in cui si trovano e considerata la dichiarazione in diretta fatti ieri sera al GF Vip.

“Ci sono delle persone a cui piacciono soltanto le donne. C’è chi invece è attratto soltanto gli uomini e donne e c’è ancora chi preferisce entrambi. A me cosa piacere?” ha chiesto in maniera retorica Rosalinda, dopo aver nuovamente litigato con Dayane. “Sono fatti miei, non sono per strumentalizzare queste cose” ha proseguito e non appena Tommaso le ha rifatto la domanda lei ha prontamente risposto così:

“Io sono tutto quello che tu vuoi” lasciando senza parole, in positivo, l’influencer che è rimasto più che soddisfatto della risposta ricevuta. La Cannavò non vuole darsi, com’è giusto che sia, alcuna etichetta ma quel che è certo è che lei provava, e prova, un sentimento sincero di affetto nei confronti di Dayane ma ora sembrerebbe non crederle più, convinta più che mai di essere stata usata da lei e che la dichiarazione avvenuta ieri sera non sia altro che una scusa per uscirne pulita agli occhi del pubblico del piccolo schermo.

Rosalinda Cannavò ha spiazzato Tommaso Zorzi, rispondendo per le rime alle domande che lui e Andrea Zelletta le hanno fatto subito dopo la diretta del Grande Fratello Vip. Una diretta che inizialmente l’aveva vista chiarirsi con Dayane Mello per poi portarla di nuovo ad un punto di rottura. Il loro rapporto sembra essere purtroppo arrivato al capolinea. Le due riusciranno a chiarirsi o chiuderanno per sempre con la loro amicizia?