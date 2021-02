Test: riesci a trovare il volto che si nasconde in questo poster vintage?

By

Solo se possiedi uno spiccato senso dell’osservazione e una vista da falco potrai notare il volto ben mimetizzato in questo poster.

Sei in grado di risolvere questo enigma? In questa immagine si è ben mimetizzato un volto. Si fa davvero fatica ad individuarlo ma c’è. Osserva attentamente questo poster vintage e scopri dove si trova il volto. Sfida amici o familiari a chi nota per primo il volto, sarà ancora più divertente.

Dove si nasconde il volto nell’immagine?

Ogni giorno dovresti ritagliarti qualche minuto da dedicare a questi giochi che seppure ti divertono in realtà hanno lo scopo di potenziare le tue funzioni logiche e le tue abilità intellettuali come la concentrazione e la focalizzazione sui dettagli. Fare questi giochi su base regolare accresce la tua percezione e osservazione.

Oggi ti chiediamo di trovare il volto nascosto in questo antico poster.

L’immagine è una illusione ottica pertanto potresti avere non poche difficoltà a trovare il volto nascosto. Questo gioco è simile a quelli che ti richiedono di trovare l’intruso nell’immagine ma l’illusione ottica potrebbe trarti in inganno. Osserva i dettagli e troverai quello che cerchi. Non arrenderti subito, prenditi tutto il tempo necessario.

Photo: The Meaning of Life

Soluzione del test

Non sei riuscito a trovare il volto nascosto nell’immagine? Questa volta ti forniamo noi la soluzione ma ti consigliamo di continuare ad esercitarti con test simili a questo. QUI ne trovi tantissimi altri.

Il volto oltretutto era capovolto, questo rendeva l’impresa di trovarlo ancora più ardua. Se sei riuscito a notarlo senza il nostro aiuto, complimenti, non ti sfugge nulla e hai una vista ottima.

