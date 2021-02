Con il blocco delle regioni prolungato fino al 27 marzo (almeno), per molti la montagna resta solo un miraggio. Per i più fortunati, una gita fuori porta sulla neve sarà comunque possibile. Sia come sia, gli stivaletti che vi proponiamo sono perfetti anche in città e non solo.

Per essere alla moda basta un solo accessorio valido di tendenza che si abbini al resto dell’outfit. Gli stivaletti da montagna qui di seguito sono un must che vi faranno essere le più ammirate – dalle altre donne – fuori dalle piste da sci, ovunque.

Sono di Le Silla, Tod’s, Chloé, Proenza Schouler i modelli più belli

Le Silla punta sugli stivali da trekking – sopra – il cui nome già dice tutto: St. Moritz. In pelle blu, che fa risaltare sia il fondo in cuoio e gomma beige che l’interno in pelliccia di montone, è davvero super chic. Anche le varianti in bianco e nero sono scontate a 508,20 euro mentre quelle con cristalli acquistabili sul sito restano a prezzo pieno.

Un vero classico, in quanto continuativo da almeno una decina di anni fatto salvo per piccole modifiche, è lo stivaletto scamosciato allacciato con monogramma di Tod’s (foto sopra). Disponibile in tre colori tra cui marrone e verde, ha gli iconoci gommini sulla suola e costa 690 euro. Posso garantire durerà nel tempo.

Sono di Chloé gli stivaletti Elya, lacci in viscosa, pelle di vitello, nabuk e sheraling costano 895 euro. Gli inserti in pelle a contrasto rendono il modello unico e la suola dentellata ne conferma la comodità.

Stivaletto con lacci Elya in pelle e shearling di Chloé. Fonte: chloe.com.L’alternativa è lo stivaletto “rosso Svizzera” realizzato dal brand statunitense di Jack McCollough e Lazaro Hernandez nato nel 2002. Proenza Shouler, che si chiama così per via dei cognomi da nubili delle madri dei due fondatori, propone un modello in pelle dall’effetto scamosciato con logo in vista e suola carrarmata. Costa 359 euro e non è in saldo.

Sono molte ormai le case di moda che offrono una buona scelta di look e accessori per il gelido inverno. I modelli più cool della stagione li vedete qui ma ricordate che in primis devono essere comodi e poi resistenti, non solo belli. A voi la scelta.

Silvia Zanchi