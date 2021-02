Perchè non c’è la diretta del Grande Fratello Vip stanotte

Perchè non c’è la diretta del Grande Fratello Vip 2020 stanotte: l’annuncio che scatena la delusione dei fans.

La diretta del Grande Fratello Vip 2020, questa notte, dall’1 alle 9, non andrà in onda. Ad annunciarlo sono i profili social del reality show che, con una storia pubblicata su Instagram, hanno mandato in panico i fans del reality, abituati a seguire le avventure degli inquilini della casa di Cinecittà, anche di notte.

Nonostante, a differenza degli inquilini delle scorse edizioni, quelli attualmente in casa siano abituati ad andare a dormire ad un’ora regolare, l’annuncio della mancata diretta di questa notte, ha scatenato la protesta dei fans.

Grande Fratello Vip 2020: salta la diretta di stanotte per problemi tecnici

Perchè il Grande Fratello Vip 2020 non andrà in onda questa sera? Qual è il motivo per cui salterà la diretta questa notte? Nessun motivo particolare, ma la necessità di risolvere alcune problemi tecnici come fa sapere l’annuncio pubblicato sul profili social del reality show.

“A causa di interventi tecnici programmati il collegamento con la casa non sarà disponibile dall’1 alle 9“, si legge tra le storie su Instagram. Un annuncio che ha scatenato il panico tra i fans notturni del reality show, abituati a seguire le avventure degli inquilini della casa di Cinecittà fino allo spegnimento delle luci.

Normalmente, tuttavia, gli attuali concorrenti del reality show, sono abituati ad andare a dormire anche intorno all’una di notte. Il pubblico, dunque, non perderà nessuna dinamica particolare? Dopo una mattina e un pomeriggio di discussioni nate dalla scelta di Dayane Mello di mandare al televoto Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò, la serata è stata relativamente tranquilla.

Dopo una cena a base di cotolette e patatine, gli autori hanno concesso ai concorrenti ancora in casa, di guardare un film al termine del quale i concorrenti potrebbero anche decidere di andare a dormire. Nonostante la mancata diretta di stanotte, dunque, il pubblico non perderà nessuna dinamica particolare?

La mancata diretta di stanotte potrebbe essere legata alla novità annunciata da Alfonso Signorini nella puntata del Grande Fratello Vip 2020. Nei prossimi giorni, infatti, sarà sperimentata una diretta in differita ovvero le immagini saranno trasmesse con qualche minuto di ritardo.