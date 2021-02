Isola dei Famosi: TvBlog annuncia il cast completo di Ilary Blasi

L’Isola dei Famosi è pronta a partire con Ilary Blasi e Tv Blog ha annunciato in esclusiva il cast di questa nuova edizione.

L’Isola dei Famosi dopo un periodo trascorso in panchina è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani. Secondo quanto rivelato da Pubblitalia, il programma, che per la prima volta vedrà al timone di tutto Ilary Blasi, dovrebbe partire giovedì 11 marzo, ben 10 giorni dopo la fine della lunga quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Il cast, fatta eccezione per la rivelazione del primo concorrente ufficiale, sembra essere ancora un mistero, ma per l’occasione il portale Tv Blog, che si è sempre rivelato affidabile ed è stato il primo ad annunciare Elisabetta Gregoraci come prima concorrente di Alfonso Signorini, ha pubblicato in anteprima il cast di quest’edizione, che non è così diverso rispetto a quello trapelato in rete negli scorsi giorni ma rivela qualche nome in più che prima sembra essere sfuggito. Curiosi di sapere i nomi che compongono il cast completo dell’Isola dei Famosi 2021?

Ilary Blasi: svelati tutti i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021

Awed è ufficialmente un concorrente della nuova edizione di #Isola Dei Famosi🏝 🔥 @simone_paciello pic.twitter.com/WcVWsXXnc2 — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) February 22, 2021

Il portale, come anticipato, ha rivelato in anteprima il cast di Ilary Blasi. Il primo concorrente ufficiale, come potete notare anche dal post pubblicato un poco più in alto dalla pagina Twitter ufficiale dell’Isola dei Famosi, è lo youtuber Simone Paciello, che ha condotto il GF Vip party sui social, ma scopriamo insieme gli altri naufraghi.

Reduci dall’esperienza di Ballando con le stelle di Milly Carlucci, dall’ultima edizione andata in onda, arrivano Elisa Isodardi, Giles Rocca e Akash Kumar. Mentre dal teatro de Il Bagaglino arriva Angela Mellillo, seguita da altri personaggi noti come Drusilla Gucci e Carolina Stramare. A loro si aggiungono anche Paul Gascoigne e Beppe Braida, che qualche tempo erano assenti dal piccolo schermo degli italiani.

Attenzione, perché il cast non è di certo finito qui. In quanto spuntano anche i nomi del Visconte Guglielmotti e del comico Roberto Ciufoli, ma anche Brando Giorgi, Francesca Lodo, Vera Gemma, Daniela Martan e Valentina Persia, ma mancano ancora altri nomi. In quanto nel team de I parassiti troviamo Ubaldo Lanzo e la mamma di Giulia Salemi, Fariba Teherani. A fare da loro guardiano, impedendogli di barare sarà Marco Maddaloni.

Il viaggio sta cominciare: è incontro con la natura, è sfida con se stessi, è libertà, è sogno.#Isola sta tornando, prossimamente su #Canale5! 😏🌴 pic.twitter.com/X6Z0HWCAj6 — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) February 23, 2021

Il cast di Ilary Famosi per l’Isola dei Famosi sembrerebbe essere questo. Personaggi che promettono davvero bene e che si spera non facciano rimpiangere al pubblico del piccolo schermo la fine della quinta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, che per mesi ha tenuto compagnia gli italiani con un cast di tutto rispetto. Nonostante molti di loro abbiano terminato poco dopo il loro ingresso quest’esperienza a causa di alcuni scivoloni che hanno costretto la produzione a squalificarli.