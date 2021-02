Questo colore in camera da letto triplica la tua voglia di fare l’amore

Se la frequenza dei vostri incontri sessuali è drasticamente calata, andate in camera da letto e fate questo, non riuscirete più a smettere di fare l’amore.

Calo del desiderio? E se ti dicessi che riaccendere la passione ti basterebbe cambiare colore alle pareti della camera da letto? In effetti secondo uno studio recente, dipingere le pareti della tua camera da letto di questo colore, triplicherà la vostra voglia di fare l’amore, scopri di quale colore stiamo parlando.

Camera da letto: questo colore accende la passione

Rinnovate la vostra camera da letto e con lei anche la vostra voglia di concedervi l’un l’altro. Questo è un metodo semplicissimo per moltiplicare per tre i vostri rapporti sessuali. Provare per credere.

A fornire questa interessante soluzione per contrastare l’inattività temporanea tra due partner sono stati i ricercatori Travelodge, una catena alberghiera inglese.

Uno studio simile condotto sull’argomento riuscì a stabilire un trucco per ravvivare l’intimità nella coppia in una sola notte.

Questo recente studio ha trovato il modo per migliorare la vostra passione nel tempo semplicemente lasciando che la coppia si presti a farsi influenzare dall’effetto che scatenano i colori.

Il colore scelto per dipingere le pareti del nostro piccolo nido d’amore sembrerebbe avere un impatto sul nostro sonno, sulla nostra digestione, ma anche e ancor più sorprendentemente, sulla nostra vita sessuale.

Lo studio in questione, condotto da Travelodge, ha dimostrato il color caramello sulle pareti della nostra camera da letto influenzerebbe la nostra vita sessuale.

Il color caramello sembra essere molto afrodisiaco. Lo studio è stato condotto su 2.000 coppie, quelle che hanno passato la notte nelle stanze dipinte con colori scuri hanno ammesso di fare l’amore tre volte a settimana.

La ragione è molto semplice: il color caramello ricorda il colore del cioccolato, un noto afrodisiaco naturale al 100%.

Molti avranno sicuramente pensato che il colore in questione fosse il rosso. In realtà questo colore in camera da letto non ha dimostrato di avere alcun effetto sulla libido.

Secondo lo studio sopra citato ,si potrebbe scegliere il colore della camera da letto in base alla finalità che preferiamo destinare a questa camera, ad esempio:

il blu migliora il sonno e farebbe dormire fino a 2 ore in più per notte.

migliora il sonno e farebbe dormire fino a 2 ore in più per notte. Il giallo è un colore adatto agli adulti, ma sconsigliato per i bambini, stimolerebbe infatti il pianto.

è un colore adatto agli adulti, ma sconsigliato per i bambini, stimolerebbe infatti il pianto. Il grigio è un colore che danneggia il sonno e ricorda gli schermi.

è un colore che danneggia il sonno e ricorda gli schermi. L’ arancione è lenitivo e aiuta anche a stimolare il sistema digestivo.

Non ti resta che scegliere il colore più adatto alle vostre esigenze.