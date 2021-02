Uomini e Donne oggi metterà a dura prova la pazienza di Gemma Galgani. La dama deve aspettarsi di tutto da Tina Cipollari, che manometterà il suo microfono, ma non solo: ci sarà un nuovo ingresso in studio.

Uomini e Donne è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani dopo la consueta pausa del fine settimana. Ovviamente sarà un lunedì con il botto perché non mancheranno in studio quei colpi di scena che tanto piacciono ai telespettatori che ogni giorno aspettano ansiosi il consueto appuntamento con il dating show di Maria De Filippi.

La puntata trasmessa oggi proseguirà con la nuova registrazione avvenuta dopo la scelta di Sophie Codegoni ed ovviamente al centro dello studio ci sarà di nuovo lei: Gemma Galgani. Per la dama oggi le cose non si mettono affatto bene. In quanto il suo corteggiatore Maurizio, il terzo nel giro di questa stagione, ha finalmente preso la sua decisione, scegliendo di archiviare la conoscenza con lei e di dedicarsi esclusivamente a quella con Maria.

Questo però era facilmente immaginabile, visto che le intenzioni del cavaliere non avevano convinto nemmeno la padrona di casa che aveva scelto di organizzargli un tranello per smascherare le sue intenzioni, ma superata questa fase ci sarà un altro spezzone che riguarderà la dama di Torino. Quale? Tina Cipollari deciderà di sabotarle il microfono andando direttamente dai tecnici della regia.

No, l’opinionista non le spegnerà il microfono in modo da non farla sentire dal pubblico che guardare il tutto da casa, ma farà di peggio: le modificherà la voce, rendendo impossibile prendere seriamente tutto ciò che lei dirà durante lo spazio a lei dedicato.

In studio si creerà un certo imbarazzo, condito con delle sane risate che non faranno sicuramente piacere alla Galgani, ma attenzione perché le anticipazioni di Uomini e Donne del 22 febbraio non sono di certo terminate qui.

Uomini e Donne anticipazioni 22 febbraio: in arrivo la nuova tronista

La puntata di oggi dovrebbe proseguire, oltre con l’abbondante spazio dedicato a Gemma Galgani, anche con la presentazione della nuova tronista. Il suo nome è Samantha ed è la prima tronista curvy di Uomini e Donne.

La giovane nel giro di pochi minuti riuscirà a conquistare tutto il pubblico presente in studio in quanto, oltre ad essere una bella ragazza, ha anche un carattere tutto pepe, scegliendo di mostrare fin da subito il suo temperamento. Tant’è che nelle anticipazioni delle prossime puntate si è parlato di non pochi scontri con Armando Incarnato, che dai telespettatori è sempre stato etichettato come un maschilista ed indovinate questo aspetto a chi non piacerà? Insomma, l’ingresso di Samantha negli studi Elios di Roma porterà una ventata di aria fresca. Ventata di cui si aveva un disperato bisogno.

Un giorno importante per Sophie 😍 Per vedere com’è andata la sua scelta, cliccate qui 👇 #UominieDonne https://t.co/BUXqAuYToD — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 19, 2021

Uomini e Donne oggi terrà, come sempre, i telespettatori incollati al piccolo schermo. In quanto i colpi di scena, conditi da momenti di assoluta spensieratezza, sono presto serviti.