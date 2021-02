Sei in grado di usare la logica? Il test della macchina ti metterà in difficoltà: sei in grado di dire quale numero manca?

Oggi abbiamo deciso di sfidare le tue capacità di logica con un test decisamente particolare.

Se pensi di saper rispondere a questo piccolo quiz sappi che la risposta non è così intuitiva come potrebbe sembrarti di primo acchito.

Pronto a mettere alla prova il tuo cervello?

Test della macchina: che numero manca?

Bene, mettiamo alla prova le tue capacità di logica e di rigore!

Nell’immagine che vedi qui sopra è rappresentato un parcheggio che ha ancora molti posti vuoti.

Una macchina ha parcheggiato in uno degli spazi disponibili ed ha coperto la sequenza dei numeri.

Sarai in grado di indovinare quale numero manca?

La numerazione, certo, non sembra seguire un filo logico o progressivo.

I numeri, infatti, vanno dal sei al novantotto ma sembrano seguire un calcolo tutto loro! Ovviamente non possiamo vedere le altri parti del parcheggio che, forse, potrebbero svelarci la risposta.

Si deve trattare certamente di un parcheggio piuttosto particolare visto che i numeri sembrano essere messi a casaccio!

Per trovare la soluzione, quindi, dovrai affidarti unicamente alla tua intelligenza ed al tuo cervello per trovare la risposta giusta.

Pensi di riuscirci?

Moltissimi utenti, posti di fronte ad un quiz come questo, non sono riusciti a trovare la risposta giusta.

Ovviamente questo non è l’unico dei nostri test che puoi provare.

Se lo risolvi troppo velocemente (o se proprio non riesci a risolverlo) puoi sempre provare con il test dei bicchieri oppure individuando il padre del bambino!

Non scordarti, comunque, che i nostri test hanno un valore ludico e d’intrattenimento: insomma, sono fatti principalmente per giocare!

Se non riesci a trovare la risposta giusta, quindi, non ti preoccupare: non vuol dire che il tuo quoziente intellettivo non sia alla pari degli altri!

Ricorda che questo è un test di logica: è il solo indizio che possiamo darti senza farti indovinare immediatamente la risposta!

Oltre a quelli d’intelligenza, comunque, abbiamo tantissimi altri test.

Puoi provare anche qualcuno dei nostri test di personalità: sapevi che una di queste brocche può svelarti il futuro?

Bene, hai avuto abbastanza tempo per pensare alla soluzione del quesito che ti abbiamo posto sopra.

Sei riuscito ad indovinare quale numero si nasconde sotto la macchina parcheggiata?

La risposta possiamo fornirtela noi: il numero che manca è l’87!

Ma come mai?

Dai un’altra occhiata alla foto del parcheggio qui sotto:

Ebbene sì, anche se hai passato ore a cercare di indovinare la formula matematica giusta, sappi che con un semplice “ribaltamento” la soluzione era a portata di mano!

La tua visuale del parcheggio, di primo acchito, era capovolta!

Per questo motivo, quindi, i numeri si trovano “semplicemente” in ordine progressivo, proprio come in un qualsiasi parcheggio normale!

Quelli che, capovolti, ti sembravano il sei (scritto 06) o di sessantotto (scritto 68) sono in realtà i numeri novanta (90) ed ottantanove (89).

Allora, sei riuscito ad indovinare la risposta giusta?

Se la risposta è sì potresti certamente provare a vedere in quanti dei tuoi contatti saranno in grado di fare altrettanto.