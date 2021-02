Stefano De Martino lo confessa per la prima volta: “Mi costa fatica”

Stefano De Martino su Instagram ha svelato un inedito retroscena che il suo fedele pubblico non immaginava su di lui.

Stefano De Martino è uno dei volti più amati del piccolo schermo degli italiani e non è difficile carpine il motivo. Stefano è simpatico, spigliato, bello e talentuoso. Insomma, non sembra proprio mancargli nulla. Tant’è che, grazie alla sua determinazione, ne ha fatta di strada da quando era un semplice concorrente di Amici di Maria De Filippi mentre adesso è uno dei conduttori di punta di Rai 2.

Poco fa, però, l’ex di Belen Rodriguez si è lasciato andare ad un’inedita confessione sul suo profilo Instagram. Confessione che il suo fedele pubblico non immaginava lontanamente, visto che il conduttore di Stasera tutto è possibile appare in numerosi scatti presenti sui social e non, in quanto spesso e volentieri ricopre anche il ruolo di modello. Che cosa ha rivelato?

Stefano De Martino ha confessato su Instagram di avere non pochi problemi durante la realizzazione di servizi fotografici, in quanto non sa mai come mettersi in posa. Ecco che cosa ha raccontato sul noto social fotografico.

Stefano De Martino: il retroscena che non ti aspetti su Instagram

Stefano De Martino ha confidato sul suo profilo Instagram che non sa mai come mettersi in posa durante la realizzazione di un servizio fotografico. Svelando così un retroscena piuttosto bizzarro su quello che il pubblico non immagina avvenga dietro le quinte, visto che come anticipato l’ex di Belen, che di recente ha parlato del loro rapporto negli studi di Verissimo, ha lavorato e lavora anche come modello.

“Ogni volta che devono scattarmi una fotografia, non riesco mai a mettermi in posa” ha confidato De Martino su Instagram. “E’ una cosa che mi costa davvero molta fatica farlo” ha aggiunto. “Ogni volta che mi ritrovo in una situazione del genere, mi sento sempre a disagio“ ha poi proseguito. “Evidentemente mi sa che mettersi in posa richiede un certo talento. Magari un’attitudine che io di certo non posso”.

“Per quanto motivo inizio a rivolgermi sempre al mio interlocutore di turno, cominciando a raccontargli una storia totalmente inventata che inizia quasi sempre con qualcosa tipo che eravamo io, Papa Francesco e quella carogna di Johnny B. Goode” ha poi concluso De Martino, che di recente si è raccontato a cuore aperto con il suo pubblico rivelando loro di aver subito una grave perdita nella sua famiglia.

Stefano De Martino ha fatto un’inedita confessione, che è stata accolta con il sorriso dai suoi fedeli sostenitori che lo hanno subito rincuorato. “Non ti preoccupare” le ha prontamente scritto una fan. “Tanto nelle foto vieni sempre bene e soprattutto sei diventato un uomo elegantissimo” ha chiarito, rassicurandolo che anche se non possiede quella particolare dote di cui lui parlava nel post, il risultato degli scatti che propone sui social sono ugualmente apprezzato da tutti coloro che lo seguono ormai da anni con affetto.