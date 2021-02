Come ci si deve vestire se si hanno le spalle larghe? Ecco tutti i nostri suggerimenti per minimizzare questa parte del tuo corpo.

Metti un top, una camicia oppure semplicemente una maglietta e ti guardi allo specchio: qualcosa non va, vuoi assolutamente cambiarti.

Mentre cerchi qualcosa con cui coprirti, però, te la prendi con quelle che pensi siano le responsabili: le tue spalle!

Scopriamo insieme quali sono gli outfit che ti aiutano a valorizzare (ed a minimizzare) questa parte del tuo corpo che ti crea qualche problema.

Spalle larghe: ecco cinque consigli per minimizzarle

Iniziamo con una considerazione decisamente importante: le spalle larghe non sono di certo brutte!

Chi le “possiede”, però, è generalmente una persona molto atletica e che sviluppa muscoli dove, di solito, non ce ne sono moltissimi.

Anche chi ha un busto “più largo” può andare incontro allo stesso problema: qui ti abbiamo già dato i nostri consigli su come creare degli outfit perfetti!

Le spalle larghe, comunque, sono tutta un’altra storia.

La loro ampiezza ed i muscoli presenti sulle braccia sono veramente molto visibili, soprattutto quando arriva la bella stagione!

Il giudizio degli altri (o il nostro, quando ci guardiamo lo specchio) può crearci, a volte, qualche insicurezza.

Non saremo di certo noi a dirti che le tue spalle non sono bellissime così come sono!

Di certo non chi scrive questo articolo, che non sarebbe in grado di fare neanche una flessione senza piangere.

A volte, però, alcuni tratti del nostro fisico ci mettono veramente in difficoltà e per questo magari rinunciamo a vestirci con determinati look od outfit che, invece, ci piacciono tanto.

Scopriamo insieme, quindi, quali sono cinque consigli per minimizzare le spalle larghe e permetterti di sfoggiare il tuo stile senza ansie o paure.

Pronta a scoprire cosa devi, assolutamente, avere nell’armadio?

bretelline? assolutamente no : per quanto la parola in italiano non esista, noi non possiamo fare a meno di consigliarti un altro elemento per i tuoi top.

Le… bretellone !

No, non devi precipitarti a comprare delle vere e proprie bretelle da incorporare ai tuoi outfit, tranquilla!

Scegli solo tutti quegli elementi come top , croptop e canottiere che abbiano le bretelline decisamente larghe .

Vanno bene anche “bretelline” con dettagli importanti e colori vivaci : l’importante è, però, che non siano sottili!

Scegli tutti quei capi la cui scollatura si allunga vergo il centro del tuo busto e lascia che si crei un effetto “ allungante ” grazie alla proporzione tra la scollatura e le tue spalle!

Una V rovesciata od una scollatura profonda possono fare veramente miracoli per la tua figura: basta maglie accollate!

Se vuoi indossare i turtleneck (di cui ti abbiamo parlato qui) la scelta è solo una: indossare qualcos’altro sopra che crei un effetto di “ rottura ” esattamente come il collo a V fa sulla pelle nuda .

Adesso, a quanto pare, i più giovani ci dicono che non possiamo usare più gli skinny jeans !

Per te questa è una vera e propria ottima notizia: sono i pantaloni che ti stanno peggio!

Chi ha le spalle larghe dovrebbe scegliere sempre pantaloni che tendono ad allargarsi sul fondo della gamba, in modo da bilanciare la tua figura.

Qui ti abbiamo spiegato quali sono le scarpe che puoi abbinare ai pantaloni larghi mentre qui ti abbiamo parlato dei jeans flared

Comprare camicie o top con questa particolare manica ti aiuterà a sminuire l’ampiezza delle tue spalle.

Insomma, sono bellissime, sono tornate di moda e ti aiutano a diminuire un “difetto”: approfittane!

Il colorblocking (qui trovi che cos’è e come realizzarlo) è il tuo migliore amico quando si tratta di scegliere i colori dei tuoi outfit!

Oltre a saperlo realizzare, però, ricorda di scegliere i colori più “scuri” per le spalle e quelli più allegri e colorati per tutto il resto.

Adesso che sai quali capi non devono assolutamente mancare nel tuo armadio non ti resta che… correre a comprarli!

Il “problema” delle spalle grosse può essere minimizzato senza troppi passaggi: insomma, non è così pesante come credevi!