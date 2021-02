Moda, passione vintage e riscatto dell’usato: la nuova frontiera del glamour

Moda, cresce la tendenza dell’usato. Sempre maggiore è la richiesta di compravendita in merito a capi d’abbigliamento non proprio nuovissimi: l’amore per il “vintage” ha coinvolto anche molte star, da Cristiana Dell’Anna ad Agelina Jolie.

La pandemia cambia tutto, persino la moda: le esigenze, ai tempi del COVID-19, sono diverse e muta anche lo stile. Non solo il pret-a-porter, ma anche l’usato. Il nuovo trend, infatti, è cercare l’affare. La possibilità, il capo d’abbigliamento a prezzi modici. Al punto che l’usato – specialmente con l’aiuto del Web – sta diventando una garanzia. Secondo le statistiche, sono sempre maggiori le persone che ricorrono alla Rete per fare acquisti. Allora, più di qualcuno ha pensato di far fruttare questa crescente domanda: nascono, infatti, portali dedicati dove poter comprare roba usata. Disponibile, ovviamente, anche la vendita di capi.

Il risultato è un’entusiasmante compravendita fra utenti che, nonostante la situazione proibitiva a causa della crisi economica e le ristrettezze da Coronavirus, vogliono comunque portare avanti la propria passione per il glamour e l’abbigliamento. Non solo, il COVID-19 ha mobilitato anche numerose star in questa pratica: diverse personalità celebri, infatti, sono solite mettere a disposizione alcuni pezzi pregiati della propria collezione per incentivare un meccanismo che può portare a nuove conoscenze e a un ricircolo dell’economia.

Moda, l’usato fa tendenza: l’esempio di attrici e celebrità

Nello specifico l’attrice Angelina Jolie rivela: “Investo in pezzi di qualità e poi li indosso fino allo sfinimento. Stivali, un cappotto preferito, una borsa preferita, non cambio le cose frequentemente”, motivo per cui poi si riversa su questi portali dedicati alla ricerca del pezzo mancante alla sua collezione di capi vintage.

Un’altra molto esperta di tendenze in relazione all’usato è Cristiana Dell’Anna, celebre attrice italiana – famosa per l’interpretazione di Patrizia nella serie Gomorra – che ammette: “Sempre più persone mi chiedono consigli o dritte per cambiare il guardaroba. Una sorta di indirizzo per iniziare una rivoluzione interiore che parte dal modo di vestire e tocca le corde più profonde dell’anima”.

Questo interscambio fra diversi portali Web non solo è un’occasione per incentivare l’economia del settore, ma anche per favorire la socialità – seppur a distanza – in tempi in cui sembra tutto privato: la miglior risposta agli impedimenti è l’adattamento. Non a caso, infatti, aumentano le richieste di accessori e capi evergreen. Una specie di perenne comfort zone entro cui gli utenti amano ritrovarsi fra stile, comodità ed eleganza.