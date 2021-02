Martina Pinto ha detto sì al suo Alessandro Poggi sabato 20 febbraio a Roma. La giovane coppia aspetta una bambina. Scopriamo di più sul loro giorno più bello.

Organizzazione lampo (meno di due mesi), nessun ricevimento nuziale ma pranzo in trattoria e subito dopo il rientro a casa perché il viaggio di nozze è stato rimandato a momenti migliori. Se non è mettere l’amore al primo posto questo non so cosa lo sia. L’attrice ed influencer Martina Pinto ha sposato due giorni fa il suo Alessandro Poggi, brand manager del marchio giapponese Uniqlo, con una romantica ed intima cerimonia per pochissimi.

A 31 anni, una bimba in arrivo e tanta gioia per Martina Pinto

Molto apprezzata per i suoi outfit di cui vediamo qui tre validi esempi, Martina è conosciuta soprattutto per le innumerevoli serie televisive alle quali ha preso parte negli anni. Basti pensare a “Maria Goretti” del 2002 per la regia di Giulio Base, “Nati ieri” di Elia, Miniero e Genovese, “Baciamo le mani”, “Le tre rose di Eva 3” (2015) ecc..

La sua passione per la moda è cresciuta di pari passo con il suo profilo Instagram negli ultimi anni. Per il matrimonio ha indossato un abito semplicissimo di Valentino (che aveva già nell’armadio) senza maniche con bottoni sul davanti e décolleté azzurre sempre dello stesso stilista. L’elegante bouquet di mughetti è senza alcun dubbio la parte che ho preferito. Sono due giovani innamorati e felici ma per gli outfit si poteva far di meglio, in fondo ci si sposa una volta sola – o almeno è quello che giustamente si crede in quel momento -.

Sbarazzina e naturale, forse non tutti sanno che Martina è nata in Kenya, a Mombasa. Vive in Italia da quando aveva sei anni. Vinse la super coppa a Ballando con Le Stelle 3 ed è laureata in comunicazione multimediale al Dams di Roma. Una donna completa che merita tutto il meglio.

Silvia Zanchi