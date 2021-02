Prestare attenzione all’alimentazione è importante, quindi scoprite quali sono gli alimenti che contengono la vitamina C.

Non solo nelle arance, mandarini e limoni, contengono la vitamina C ma ce ne sono tantissimi altri cibi che si consumano abitualmente. Il nostro organismo ha bisogno di tantissimi nutrienti che garantiscono il corretto sviluppo e funzionamento del nostro organismo. La vitamina C in particolar modo è importantissima per il benessere del nostro organismo e della pelle ma deve essere integrata necessariamente con la dieta perchè si riesce a sintetizzarla.

Noi di CheDonna.it vi sveliamo i benefici della vitamina C e in quali alimenti la possiamo ritrovare.

Alimenti da assumere regolarmente che contengono la vitamina C

Si sente spesso parlare di vitamina C soprattutto in inverno perchè come ben tutti sanno aiuta a combattere i sintomi influenzali. Ma non solo questo beneficio apporta la vitamina C scopriamo qualcosa in più.

La vitamina C detta anche l’acido ascorbico è una vitamina molto importante non solo perchè ha un potere antiossidante che vanno ad agire contro gli effetti dannosi dei radicali liberi. Inoltre la vitamina C è importante per la produzione di collagene che mantiene la pelle compatta ed elastica, ma la protegge anche dall’invecchiamento cellulare.

Si sa che con l’avanzare dell’età la pelle invecchia e i livelli di vitamina C tendono a diminuire. Infatti nel campo della cosmesi si possono trovare molti prodotti ricchi in vitamina C proprio per risolvere il problema. La vitamina C protegge la pelle dai danni causati dall’esposizione al sole, dal fumo e dall’inquinamento. Ma questa vitamina bilancia anche la vitamina E.

Per non dimenticare che la vitamina C aiuta a stimolare le difese immunitarie rinforzando il sistema immunitario, infatti se si fa il pieno con alcuni alimenti si riesce ad attenuare i malanni di stagione. Non bisogna mai andare incontro a carenze.

Ecco alcuni alimenti da assumere per fare il pieno di vitamina C. Sicuramente frutta e verdure sono molto ricchi in questa vitamina, e come ben sapete nell’arco della giornata si dovrebbe assumere almeno 4-5 porzioni di frutta e verdura. Allora è opportuno sapere quali sono i cibi da prediligere che contengono più vitamina C. Ma è importante ricordare una cosa, la vitamina C è termolabile quindi potrebbe perdersi con la cottura. Per questo motivo dove potete evitare di cucinare le verdure se potete gustarle crude ma ci sono alcune che necessitano di cottura per essere gustate. Sicuramente se volete preservare la vitamina C è necessario adottare come metodo di cottura il vapore.

Ecco gli alimenti da prediligere nella propria dieta.

-Peperoni. Potete cuocerli in padella con un filo di olio e capperi e olive nere, ma sono anche buoni arrostiti.

-Rucola. Potete aggiungere nell’insalata così da arricchire non solo il piatto ma assumete anche la vitamina C.

-Arance. Come i restanti agrumi come mandarini, pompelmo, limone anche se le quantità variano ma contengono comunque la vitamina C. Fate il pieno degli agrumi soprattutto in inverno per aumentare le difese immunitarie così da proteggervi di malanni di stagione.

-Ribes. Frutti piccoli ma molto ma contengono questa vitamina, ma anche polifenoli, antociani e caroteni, quindi un frutto piccolo ma ricco in nutrienti. Si consiglia di assumerlo in particolar modo se avete problemi legati alla circolazione, non solo va a fortificare anche

i capillari e combatte l’anemia.

-Uva. Ottima fonte di vitamina C ma in inverno non possiamo mangiarla visto che non cresce in questa stagione. L’uva contiene la vitamina C e non solo quindi mangiatelo!

-Broccoli, cavoli e spinaci. Potete cuocerli a vapore, infatti se volete preservare le proprietà nutritive di queste verdure, ecco come potete con la cottura.

-Kiwi. Potete gustarlo anche al mattino a colazione magari accompagnate con un vasetto di yogurt bianco. I kiwi sono frutti ricchi anche in vitamina E, potassio e ferro, quindi consigliato in caso di carenza di ferro. Basta un solo kiwi al giorno per apportare la giusta quantità di vitamina C.

-Sedano crudo. Spesso snobbato perchè si utilizza solo per insaporire zuppe e minestre, ma provate a mangiarlo crudo. Avete mai provato il gambo di sedano con del formaggio morbido? Provate e non riuscirete a resistere a tale bontà.

Ricordate che…

Sicuramente ci sono diversi alimenti che contengono la vitamina C non solo quelli elencati ma ce ne sono diversi ma dovete ricordate che ci sono dei nemici della vitamina C.

-Acqua. Non solo la vitamina C è termolabile ma anche idrosolubile cosa significa? Non solo sono suscettibili al calore ma essendo solubile in acqua bisogna porre attenzione. Quindi bisogna evitare di tenere in ammollo le foglie di verdure nell’acqua, si potrebbe perdere la vitamina. Ma anche cuocere in abbondante acqua potrebbe essere un problema.

-Luce. Se si espone l’alimento a luce diretta non solo alla luce ma anche all’aria si può perdere parte della vitamina. Quindi dopo aver acquistato frutta e verdura conservate al buio e lontano da fonti di calore.

Adesso si che avete qualche notizia in più sulla vitamina C, ma ricordate di parlare con il medico per evitare di andare incontro a carenza di vitamina C.