Test di logica: quale bicchiere contiene più acqua?

Osserva questa immagine e rifletti, una sola è la risposta ed è ovvia: quale bicchiere contiene più acqua?

Con questo test vogliamo aiutarti ad affinare le tue doti di logica e stimolare il tuo ragionamento. Per risolvere questo enigma infatti dovrai riflettere qualche istante. Fare questo tipo di test ti aiuta ad allenare la tua mente e rientra in una sessione di brain training.

Test logico: quale bicchiere contiene più acqua?

Sei pronto a fare questo test? osserva l’immagine e fai un tuffo nel passato, esattamente a quando ti trovavi sui banchi di scuola e ascoltavi la lezione di scienze sui volumi, liquidi e solidi. Questo test metterà alla prova le tue conoscenze scientifiche e rispolvererà tutte le tue reminiscenze sull’argomento.

Ovviamente il test è stato appositamente studiato per trarti in inganno quindi non cadere nel trabocchetto, ma se ti sei allenato con il nostro precedente test del bicchiere, siamo sicuri che sei preparatissimo per affrontare questa sfida.

Allora qual é il bicchiere con più acqua? l’hai capito?

Se vuoi scoprire se hai fornito la risposta giusta, non ti resta che leggere la soluzione del test.

La soluzione del test

Il bicchiere con più acqua è il bicchiere n. 4. La paperella di gomma in realtà non è dentro al bicchiere ma si trova dietro, la paperella di gomma non avrebbe potuto affondare, è fatta apposta per galleggiare sull’acqua.

Se ti sei divertito a fare questo ti sfidiamo a farne un altro. Questa volta dovrai dirci quale calice si riempirà per prima.