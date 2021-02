Gli spaghetti con crema di basilico, zucchine fritte e nocciole tostate. Un primo piatto gustoso e perfetto da preparare per la domenica a pranzo.

Siete alla ricerca di un primo piatto appetitoso, semplice e veloce da preparare e che conquisti al primo assaggio? Gli spaghetti con crema di basilico, zucchine fritte e nocciole tostate sono il piatto perfetto da gustare in compagnia per una pranzo ed una cena in famiglia o tra amici.

Scopriamo come preparare questo gustoso primo piatto che regala al palato il gusto della nostra italia, con la dolcezza e delicatezza delle zucchine, rese uniche dalla crema di basilico e dalle nocciole tostate.

Spaghetti con crema di basilico, zucchine fritte e nocciole tostate: la ricetta passo dopo passo

La ricetta degli spaghetti con crema di basilico, zucchine fritte e nocciole tostate è nata dalla passione e dalla maestria degli chef di in.piatto che dal loro account Instagram condividono ogni giorno piatti nuovi sia dolci che salati. Oggi abbiamo voluto condividere con voi la ricetta di questo primo piatto che certamente vi conquisterà al primo assaggio.

Il procedimento con gli ingredienti

Tagliare le zucchine a rondelle sottili e friggerle per circa 2-3 minuti in abbondante olio di semi. Le zucchine andranno fritte fino a quando non saranno ben dorate. Una volta fritte, salarle e metterle a sgocciolare su della carta assorbente così da assorbire l’olio in eccesso.

Tostare delle nocciole per circa 2-3 minuti e nel frattempo mettere a cuocere gli spaghetti in abbondante acqua per poi scolarli al dente.

In un mixer versare un cucchiaio di formaggio spalmabile (Philadelphia), una decina di foglie di basilico fresco, 4 cucchiai do olio di olio extravergine di oliva, sale, pepe e poca acqua di cottura della pasta. Frullare tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto cremoso.

Scolare gli spaghetti e versarli in una ciotola aggiungendovi la crema di basilico mantecando in modo energetico. Impiattare aggiungendo le zucchine fritte e servendo il piatto dopo aver aggiunto del pepe a piacere.

Non vi resta che mettervi ai fornelli per regalarvi questi spaghetti davvero ottimi e semplici da preparare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @in.piatto

