Sophie Codegoni e Matteo Ranieri: prime foto insieme e parole d’amore sui social dopo la scelta a Uomini e Donne.

Sophie Codegoni e Matteo Ranieri innamorati, felici e complici nelle prime foto pubblicate su Instagram. Dopo la messa in onda della puntata della scelta, la nuova coppia di Uomini e Donne è uscita allo scoperto sui social regalando ai fans le prime foto insieme in cui si mostrano davvero uniti.

Sorridenti, spensierati e innamorati, Sophie e Matteo pubblicano sui rispettivi profili social la prima foto insieme con tanto di bacio con e senza mascherina. Sempre più convinta di aver fatto la scelta giusta, Sophie si gode la sua bellissima storia d’amore nata nello studio di Uomini e Donne.

Sophie e Matteo, prime foto insieme dopo la scelta a Uomini e Donne

Con la foto di un bacio con il suo Matteo, Sophie Codegoni è tornata ufficialmente sui social dopo il lungo percorso vissuto sul trono di Uomini e Donne. L’ex tronista, poi, ha pubblicato un video in cui sono in macchina mentre, in macchina, cantano “Ti dedico il silenzio” di Ultimo.

Anche Matteo ha pubblicato la prima foto insieme. Con il Duomo alle spalle, Sophie e Matteo si scambiano un bacio con la mascherina.

Dopo la puntata della scelta, Sophie e Matteo hanno rilasciato le prime dichiarazioni da “fidanzati” ai microfoni di WittyTv. Matteo ha potuto salutare attaverso una videochiamata la mamma di Sophie a cui ha confessato di essere davvero felice.

“Tua figlia mi ha fatto penare fino all’ultimo secondo, mi ha fatto morire sulla poltrona! Sono il ragazzo più felice d’Italia. È indescrivibile a parole, ho avuto tutto quello che avrei voluto”, ha detto Matteo al telefono con la mamma. La coppia, poi, si è concessa la prima cena ufficiale organizzata dalla redazione di Uomini e Donne.

Durante la cena, Matteo si è lasciato andare facendo una bellissima promessa a Sophie. “Ti prometto sincerità e rispetto che sono le basi di tutto. Mi sono fatto conoscere per quello che sono e e continuerò a farlo. Sono un po’ geloso e spero di renderti felici e mi impegnerò per farlo. A noi, al nostro futuro insieme e alla scelta migliore che potessi fare”. Cliccate qui per vedere il video.