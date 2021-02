Persico al sugo, il secondo di pesce della domenica

Per gli amanti del pesce ecco una ricetta gustosa e ottima da preparare: il persico al sugo, una pietanza che si prepara in pochissimi minuti.

La domenica come ben sappiamo è la giornata in cui ci piace fare qualcosa di diverso e di più curato. Per questo molte volte possiamo cucinare il pesce. Una ricetta, quella del persico al sugo, che riusciremo a realizzare in pochissimi minuti solo 5 e che ha bisogno solo di pochi minuti di cottura. Vediamo gli ingredienti.

Ingredienti

filetti di pesce persico 2

10 pomodorini

prezzemolo

cipolle bianche 2

olive nere 8

sale fino

olio extravergine

Persico al sugo, procedimento

Prendiamo i nostri filetti di persico e laviamoli accuratamente. Dopo di che tamponiamo il nostro pesce con dei tovaglioli o della carta assorbente. Prendiamo un tagliere e tagliamo i nostri filetti di persico a pezzetti di 6/7cm.

Passiamo ai pomodorini: laviamoli sotto acqua corrente e fredda, quindi e asciughiamoli con della carta da cucina. Prendiamo un tagliere tagliamo i nostri pomodorini in piccoli pezzetti. Mettiamo i nostri pomodorini tagliati in una terrina, facciamo poi la stessa cosa con le olive e la cipolla creando diverse ciotoline.

Prendiamo una padella antiaderente con bordi alti e scaldiamo un cucchiaio di olio. Per prima cosa doriamo la cipolla che abbiamo sminuzzato. Poi prendiamo i pezzetti di pomodori che avevamo messo in una ciotola e facciamo cuocere con coperchio a fiamma lenta per circa 1 minuto.

A questo punto aggiungiamo prima il pesce e dopo le olive. Facciamo cuocere il tutto a fiamma dolce per 5 minuti sempre con il coperchio.

Usiamo una spatola in modo da girare i pezzi di pesce cercando di non romperli mescoliamo in modo delicato. Ricopriamo il pesce con i pomodorini e se vediamo che il nostro sugo è troppo ristretto aggiungiamo l’acqua. Cuociamo altri 4 minuti con il coperchio. A questo punto il nostro persico è pronto. Spolveriamo il nostro pesce con il prezzemolo e abbelliamo il piatto decorandolo con olive nere e erbe aromatiche.