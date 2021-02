Quante volte, all’inizio di una nuova relazione, ti sei trovata a chiederti se il tuo partner ti interessasse davvero? Ecco come puoi scoprirlo.

Avete iniziato a frequentarvi da poco eppure ancora non senti le farfalle nello stomaco.

Secondo i film, le canzoni d’amore e le serie TV, questo dovrebbe essere già un segnale abbastanza eclatante: forse il tuo nuovo partner non ti interessa così tanto.

La vita vera, lo sappiamo, è però decisamente più complicata: ecco come puoi scoprire se lui ti interessa davvero!

Nuova relazione: il tuo partner ti interessa davvero?

L’inizio di ogni nuovo amore dovrebbe essere caratterizzato da una serie di segnali decisamente inequivocabili.

Ti abbiamo parlato qui di quali siano i dieci tratti dell’innamoramento che, generalmente, ci fanno capire come la situazione sia passata da un semplice flirt ad una vera e propria relazione.

Se, però, ti stai frequentando da qualche mese con una persona e non ti sembra di sentire le farfalle nello stomaco, questo non vuol dire che tra di voi vada tutto male!

Capita spesso, infatti, di avere una relazione perfettamente normale e tranquilla, nella quale sei contenta e felice.

Ma, dopo qualche mese di sentimenti “stabili” inizi a domandarti sempre più spesso se il tuo partner… ti interessa per davvero!

Amiche, familiari e conoscenti non vedono l’ora di chiederti come va e cosa succede nella vostra relazione e tu, il più delle volte, non hai niente da dire.

Non senti la scintilla ma non pensi neanche che il tuo rapporto sia da buttare!

Abbiamo già parlato di come fare a scoprire se il rimpiazzo, in amore, sei proprio tu; adesso, però, dobbiamo capire se il tuo partner ti piace davvero!

Ecco una lista di punti che possono aiutarti a fare chiarezza nei tuoi sentimenti:

felicità : no, non è solo un bicchiere di vino con un panino! Cerca di concentrarti suoi tuoi appuntamenti con il partner e su come ti fanno sentire una volta che finiscono.

Lascia da parte quello che avete fatto (una passeggiata sotto il sole, una gita in montagna, un pranzo in un ristorante) e cerca di individuare la sensazione che provi solo rispetto al tuo compagno.

Ti rende davvero felice pensare a lui? Sorridi mentre ricordi i momenti passati insieme?

Come reagisci quando vedi il suo nome tra le notifiche del tuo cellulare?

Sembrerà un valore poco importante e privo di significato, eppure anche la tua reazione ad un tentativo di contatto ci dice molto rispetto a quello che provi per il partner!

Ok, magari non tutte le volte e tutti i minuti ma ti ritrovi a pensare al partner con frequenza ; magari perché vuoi raccontargli qualcosa che hai appena visto o perché qualcuno parla di un argomento che te lo ricorda.

Insomma, se quando parli con gli amici sono loro a ricordarti che il partner esiste forse è il caso di drizzare le antenne!

Hai passato un esame importante oppure ti è arrivata una multa a casa: poco importa quale sia la notizia, il tuo compagno è sempre la prima persona alla quale vorresti comunicarla.

Non ragioni neanche troppo sul tuo comportamento!

Appena succede qualcosa che reputi importante (a te o nel mondo) alzi il telefono e gli chiedi il suo parere!

Una nuova relazione non è sempre qualcosa che si sviluppa in maniera semplice e lineare.

Interrogarti sui tuoi veri sentimenti è fondamentale per evitare di trattare gli altri in maniera irrispettosa!

Ecco perché cercare di capire se e quanto ti piace il tuo nuovo partner è un processo che devi affrontare con sincerità.

Allora, sei sicura che ti piaccia davvero?