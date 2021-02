By

Ogni volta che compri i limoni poi dovresti subito congelarli. Perché? Te lo diciamo noi spiegandoti tutti i vantaggi.

Lo usiamo sulle fritture, per arricchire le insalate al posto dell’aceto, per cuocere le carni o anche in carapaci e tartare: che cosa c’è di più versatile del limone?

Tutte abbiamo sempre qualche limone a portata di mano ma poche tra noi lo conservano nel giusto modo. Quale? Congelato. Eh già, appena comprati sarebbe bene congelare i nostri limoni.

Perché dovresti sempre congelare il limone?

I motivi per cui dovremmo congelare i limoni sono essenzialmente due: si tratta in parte di una quesitone di gusto e in secondo luogo di qualcosa legato alla praticità di utilizzo.

Per il primo caso si tratta di un efficace modo per combattere il gusto solitamente aspro e acido di questo particolare frutto. Molti infatti vivono con difficoltà il particolare gusto pungente del limone e così, congelandolo, si attenuerà un po’, cosa che lo renderà molto più commestibile, e anche meno acido.

Che cosa si usa però spesso del limone? Eh già, la scorsa. Del resto proprio lì sono contenuti molti dei nutrienti di questo frutto (da 5 a 10 volte più vitamine del succo) ma, soprattutto, molto del suo profumo, elemento assia utile e sfruttato in cucina. Sapevi che la scorza di limone congelata è molto più facile da grattugiare rispetto che da fracco? Si potrà così facilmente cospargerla su insalate, spaghetti, zuppa, cereali per la colazione, bicchieri d’acqua o sul tuo gelato. Aggiungiamo poi alla praticità un piccolo plus di gusto: la buccia congelata ha un sapore molto più gustoso rispetto a quella fresca.

Il congelamento pare dunque avere i suoi vantaggi, che ne dite? Ricordate però un dettaglio particolarmente importante: prima di mettere il limone nel freezer assicuratevi di averlo lavato con cura.

E voilà, il gioco è fatto!