Il meteo del 21 Febbraio 2021 annuncia grosse concentrazioni di nubi al Nord, mentre il Sud potrà godere di una giornata serena o poco nuvolosa.

L’Italia continuerà a transitare lentamente verso la primavera. Le zone settentrionali della penisola però saranno lievemente in ritardo rispetto al passaggio di stagione, e mentre sul Sud e sulle Isole maggiori si potrà respirare l’aria tiepida che preannuncia il caldo ormai prossimo, al Nord si dovrà sopportare ancora qualche tempo di nuvole e nebbia.

I venti, che negli scorsi giorni sono stati di intensità piuttosto scarsa, continueranno a soffiare da Sud ma con maggior forza, contribuendo a spostare masse d’aria calda sulla parte meridionale della penisola e a spingere verso Nord le perturbazioni.

Previsioni per il Nord Italia

Ancora una volta le Alpi saranno incoronate da una stretta fascia di aree soleggiate all’estremo nord delle regioni settentrionali, mentre appena più a Sud si addenseranno nuvole (sul Nord Ovest) e nebbia mattutina (sul Nord Est). Sempre nelle prime ore della giornata il Friuli sarà bagnato da leggere piogge passeggere.

Temperature

Le temperature saranno tutte in lieve aumento, anche se Bolzano continuerà a detenere il record di città con la minima più bassa. Qui si registreranno 2° di minima e 6° di massima.

Ad Aosta Trento e Torino le temperature minime si aggireranno tra i 6° e i 7° di minima e gli 11° o 12° di massima.

Un po’ più alte le temperature di Milano, con 8° di minima e 14° di massima e quelle del Veneto. A Venezia e Treviso il termometro segnerà 9° di minima e massime tra gli 11° e i 12°.

La città più calda del Nord rimane Genova, con 10° di minima e 13° di massima, anche se la massima più alta si registrerà a Firenze, dove il termometro arriverà fino a 17° per scendere poi a 7° di minima.

Previsioni per il Centro Italia e la Sardegna

Il Centro Italia, esattamente come negli scorsi giorni, sarà il teatro di scontro tra le masse di aria fredda del Nord e l’aria calda proveniente da Sud.

Il tempo in questa zona sarà quindi piuttosto instabile in mattinata ma non si prevedono precipitazioni.

Il vento spazzerà via le nubi nel corso del pomeriggio, che vedrà cielo sereno sulla maggior parte delle regioni, con qualche nube ancora su Marche e Abruzzo.

In Sardegna si potrà godere di una bella giornata primaverile, con cielo sereno o molto poco nuvoloso per tutto il giorno.

Temperature

L’Aquila continua a essere la città più fredda del Nord Italia, con soli 1° di minima e 15° di massima, con un’escursione termica molto significativa. Fredda anche Perugia, dove però la differenza di temperatura tra il giorno e la notte sarà minore: 4° di minima e 14° di massima sono previsti nel capoluogo umbro.

Temperature minime piuttosto miti a Roma, dove si attendono 7° di minima e 16° di massima. Stessa massima a Cagliari, dove però la minima sarà di ben 12°.

Previsioni per il Sud Italia e la Sicilia

Anche il Sud Italia vedrà una mattinata dal tempo piuttosto variabile, con addensamenti di nebbia sulla penisola del Gargano e nuvolosità corposa sulla Puglia centrale.

Mentre la Campania rimarrà molto soleggiata per tutto il giorno, sulla Calabria e sulla Sicilia il cielo sarà poco nuvoloso o parzialmente coperto per tutto il giorno. Non si attendono comunque precipitazioni.

Temperature

A Potenza le minime non saliranno ancora: nel capoluogo della Basilicata si dovranno sopportare ancora 2° di minima e 11° di massima. Poco meglio a Campobasso e Catanzaro, dove le temperature minime saranno di 5° e le massime oscilleranno tra i 13° e i 14°.

Piuttosto calda Napoli, con 7° di minima e 17° di massima, mentre a Bari si registreranno 6° di minima e 15° di massima.

Città con la massima più alta in assoluto invece Palermo, dove secondo le previsioni meteo del 21 Febbraio 2021, il termometro partirà da temperature minime di 10° per risalire fino a temperature massime di 18°.