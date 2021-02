Scopriamo insieme le caratteristiche e tutto quel che c’è da sapere riguardo al segno zodiacale del mese: i Pesci.

Oggi è il 20 Febbraio e si entra ufficialmente nel mese dei Pesci, ovvero il dodicesimo ed ultimo segno dello zodiaco. Approfondiamo quindi la conoscenza con i nativi di questo segno e con tutte le caratteristiche e le curiosità che li contraddistinguono. I Pesci sono infatti tra i segni più particolari dello zodiaco.

Fantasiosi per natura, spesso sopra le righe e al contempo empatici, risultano essere davvero interessanti e mai scontati. Andiamo quindi alla conoscenza dei Pesci, il segno zodiacale che chiude lo zodiaco, che viene prima dell’Ariete e che segue l’Acquario.

Scheda dei Pesci

Periodo: dal 20 Febbraio al 20 Marzo

Pianeti dominanti: Giove e Nettuno

Colore del segno: Verde

Pietra porta fortuna: Ametista

Giorno fortunato: Domenica

Fiore: Gelsomino

Il segno zodiacale dei Pesci in generale

Le native del segno zodiacale dei Pesci sono persone estremamente sensibili. Amanti della vita, sono sempre in grado di cogliere al volo le emozioni di chiunque le circondi. Spesso hanno una visione del mondo tutta loro e fatta di sogni e di speranze che gli altri non sono neppure in grado di immaginare.

Un aspetto che a volte le fa apparire con la testa tra le nuvole ma che in realtà è anche fonte della loro incredibile forza.

Seppur apparentemente fragili, infatti, le native dei Pesci sono persone estremamente forti e resilienti. Sempre in grado di affrontare le difficoltà, riescono a trovare uno spiraglio di luce anche nelle notti più nere. E questo loro modo di fare le rende spesso delle ottime confidenti. Nonché delle motivatrici per chi, a differenza di loro, non riesce a guardare avanti.

Spesso timide, non amano autoincensarsi e questo può farle apparire modeste o poco preparate. In realtà sono persone che sanno sempre molto più di quanto si percepisca guardandole. Semplicemente non sono solite vantarsi, sopratutto se farlo può mettere in ombra gli altri. Si tratta infatti di persone che tendono a preoccuparsi sempre di chi hanno accanto. E che quando possono offrono il loro aiuto senza mai attendersi nulla in cambio. Per loro, infatti, ciò che conta davvero è la gioia che provano nel sapere di aver reso felici gli altri.

Sincere e trasparenti con tutti, tendono a dire sempre quello che pensano. Cosa che non sempre viene apprezzata dagli altri ma che loro continuano a fare. E tutto pur cercando di trovare dei modi che non feriscano mai chi gli sta accanto. Emotive come altri pochi segni dello zodiaco, spesso rischiano di essere incomprese, sopratutto da chi è troppo preso dalla sua vita per andare avanti. Ciò alle volte le spinge a chiudersi nel loro mondo e ad entrare in confidenza solo con pochi eletti. Persone che ai loro occhi sono in grado di capirle e di non farle sentire del tutto estranee dal mondo.

Ovviamente si tratta di persone in grado di capire rapidamente quanto gli avviene intorno. Anche se troppo educate per farlo notare subito, quindi, capiscono al volo se qualcuno sta cercando di fregarle o di ferirle. E, non essendo delle sprovvedute sanno anche difendersi bene. Semplicemente, cercano di rimandare il momento dei conti il più a lungo possibile. Perché se c’è una cosa che non tutti sanno delle native del segno è che quando chiudono una porta non la riaprono più. Una delle loro tante caratteristiche è infatti la forza di carattere Tale da non farle mai tornare indietro sui propri passi. A parte ciò, quando incontrano le persone giuste possono dar vita a rapporti speciali e per questo indistruttibili.

Lavoro, successo e relazioni professionali

Le native dei Pesci non hanno paura di impegnarsi. E quando credono fermamente in qualcosa sono pronte a darsi anima e corpo e per raggiungere gli obiettivi preposti. Per rendere bene, però, hanno bisogno di fare qualcosa che sia in grado di emozionarle e che doni loro la giusta serenità d’animo.

Riescono quindi bene in tutto ciò che ha a che fare con l’arte. Dalla scrittura alla cucina, potersi esprimere attraverso ciò che amano ne fa persone più complete e sopratutto più felici. Cosa che sta alla base del loro successo, insieme ovviamente all’innata creatività della quale dispongono.

Il rapporto con i colleghi è di base positivo. Le native del segno si mostrano infatti sempre gentili e sorridenti. Sono inoltre sempre pronte a condividere e a svolgere un ottimo lavoro di squadra. Guai, però, a cercare di pestare loro i piedi. In tal caso, infatti, la prendono sul personale dando vita ad una battaglia fredda dalla quale difficilmente usciranno perdenti.

Professionali come poche altre persone, tendono a portare sempre a termine quanto gli viene affidato. E se possibile lo fanno aggiungendo un tocco personale in grado di migliorare tutto.

Relazioni interpersonali e sentimenti

Quando si tratta di relazioni interpersonali le native del segno zodiacale dei Pesci sanno essere davvero complicate. Per loro i sentimenti sono qualcosa di speciale e così anche le relazioni interpersonali per le quali cercano sempre di avere la massima cura. Sebbene abbiano un approccio sempre timido e riservato, si lasciano andare piuttosto facilmente e quando lo fanno possono entrare in confidenza in modi davvero inimmaginabili.

Come amiche si rivelano praticamente perfette. Sempre pronte ad ascoltare, si spendono anche in consigli e quando può servire cercano di offrire una mano per risolvere eventuali problemi. Cosa che fanno senza mai chiedere nulla in cambio. La loro empatia le spinge inoltre a sentire sempre se c’è qualcosa che non va. E ciò le porta a farsi avanti subito. Ovvero ancor prima che chi gli è accanto riesca ad esprimere un bisogno o si renda addirittura conto di averlo. Amiche sincere e fedeli, quando si trovano a vivere un rapporto importante sono davvero pronte a farsi in quattro per le persone a cui tengono. Un aspetto che le rende le migliori amiche che si possa desiderare di avere.

In amore mantengono le caratteristiche sopra elencate aggiungendo una sorta di devozione verso la persona amata. Cosa che riescono a dimostrare al massimo grazie alla loro indole romantiche. Fantasia e amore le portano poi a trovare sempre nuovi modi per dimostrare i sentimenti che provano. Cosa che le rende più felici che mai. Fedeli e resilienti, per amore sono disposte a lottare fino alla fine, rivelandosi compagne affidabili e sulle quali è sempre possibile contare. Una volta stabilita una relazione con loro, allontanarsene o dimenticarle diventa quindi decisamente impossibile.

In conclusione le native dei Pesci sono persone davvero speciali. Sempre pronte a spendersi per gli altri ed in grado di provare emozioni e sentimenti molto forti. La loro fantasia innata consente loro di vivere in un mondo fantastico che tendono a svelare solo alle poche persone di cui si fidano davvero. Persone che se in grado di comprenderne la magia avranno così un motivo in più per voler restare strette a persone di questo segno. Allontanarsi da persone nate sotto il segno dei Pesci equivale infatti allo svegliarsi da un bellissimo sogno. Cosa che a nessuno piace mai fare.