Scopri, segno dopo segno, chi tra noi sarà il più fortunato di oggi grazie alle previsioni del nostro oroscopo.

Segni dello zodiaco siete pronti per il weekend? Scoprite quali saranno i favoriti dalle stelle grazie alle al nostro oroscopo e quali invece vedranno la loro strada in salita.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

I binari della vita sembrano nettamente separati e ciò penalizza i primi tre segni dello zodiaco.

Oroscopo oggi Ariete

Confine sempre più sottile tra amicizia e amore ma qualcosa impedisce di fare il grande salto: manca l’ingrediente che fa la differenza

Amore: 9

Lavoro: 6

Salute: 7

Oroscopo oggi Toro

Sesso e sentimento non percorrono più la medesima rotta ma voi non perdete il coraggio: c’è sempre un modo per giostrarsi, anche nelle situazioni più ardue.

Amore: 5

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo oggi Gemelli

In amore al momento non potete puntare sulla femminilità, che non sentite troppo vostra, sarà l’armonia l’asso da giocare.

Amore: 8

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Oggi i prossimi tre segni sono delle corde di violino e ciò decisamente non li spinge verso la via del successo.

Oroscopo oggi Cancro

Sembrate aver sinceramente fatto colpo ma lusinghe e corteggiamento oggi con voi proprio sembrano non attecchire.

Amore: 6

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo oggi Leone

La tensione gioca brutti scherzi oggi e vi inquieta tanto da farvi temere il peggio per la vostra salute: niente problemi solo stress.

Amore: 6

Lavoro: 6

Salute: 5

Oroscopo oggi Vergine

Razionali, cervellone, con un ferreo autocontrollo ma oggi qualcuno riesce a farvi saltare i nervi.

Amore: 6

lavoro: 6

Salute: 8

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

I prossimi tre segni dello zodiaco dovranno far i conti con alcuni aspetti della loro persona decisamente inediti.

Oroscopo oggi Bilancia

Avete un cuore sempre colmo di amore ma, qualche volta, è utile anche far uscire le unghie che si nascondono dentro di voi

Amore: 8

Lavoro: 8

Salute: 7

Oroscopo oggi Scorpione

Ciò che avete trascurato lungo la settimana vi impegna ora nel weekend ma il successo non mancherà di sorridervi

Amore: 5

Lavoro: 6

Salute: 5

Oroscopo oggi Sagittario

Nel suo sguardo c’è qualcosa che non vi convince e così, anche voi solitamente immuni, cedete oggi a un’inedita gelosia

Amore: 7

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

L’importante è oggi per gli ultimi tre segni sapersi guardare dentro e scegliere ciò di cui realmente si ha bisogno per vivere al meglio il weekend.

Oroscopo oggi Capricorno

Le occasioni di evasione oggi non sono molte ma voi sapete gioire anche di quel poco che avete a disposizione

Amore: 6

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo oggi Acquario

Idee molto divergenti vi separano dalla famiglia: difficilmente due visioni tanto lontane troveranno un punto d’incontro.

Amore: 7

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo oggi Pesci

il vostro corpo ha bisogno di riposo e la mente di relax: in questo weekend cercate di assecondare entrambi.

Amore: 5

Lavoro: 7

Salute: 5



Ricorda, l’oroscopo è un divertimento, un modo leggero per iniziare la giornata, non certo una scienza esatta sulla quale basare le proprie scelte di vita: siate sempre consapevoli di voi stesse e siate le registe di ogni vostra giornata.