Isola dei Famosi: Ilary Blasi slitta e perde ben due concorrenti

L’Isola dei Famosi, secondo quanto rivelato da Tv Blog, slitta, anche se di poco, la data di partenza e ben 2 concorrenti sono stati costretti a dire no all’edizione di Ilary Blasi.

Tutto sembra essere pronto per questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Questa volta, e per la prima volta, ci sarà Ilary Blasi nel ruolo di conduttrice ed è pronta a stupire tutto il suo fedele pubblico, chiarendo, in primo luogo, che il programma, non durerà tanto come la quinta edizione del Grande Fratello Vip, ma al massimo 3 mesi.

Detto ciò, purtroppo, non è tutto rose e fiori. In quanto il programma, secondo quanto riportato da Tv Blog , non partirà subito dopo il Festival di Sanremo, com’era stato precedentemente annunciato, ma slitterà di qualche giorno, ma non solo. Brutte notizie anche per quanto riguarda il cast. Perchè?

Dopo aver annunciato il cast completo dell’edizione 2021, due concorrenti non potranno partire per le Honduras in quanto non hanno superato le visite mediche e sono stati costretti a rinunciare al programma.

L’Isola dei Famosi slitta di qualche giorno, ecco quando andrà in onda e chi sono i concorrenti che hanno dovuto abbandonare il progetto.

Anticipazioni Isola dei Famosi 2021: cast e data di partenza di Ilary Blasi

Secondo le anticipazioni dell’Isola dei Famosi il programma debutterà su canale 5 il 12 marzo e non prima. In quanto, secondo quanto rivelato dal portale in anteprima, si sarebbe preferito aspettare la messa in onda della finale dell’ultima stagione di Che Dio ci aiuti, la fiction con Elena Sofia Ricci che da sempre colleziona veri e propri ascolti record.

Il programma, quindi, partirà di venerdì e proprio come la quinta edizione del GF Vip andrà in onda ben 2 volte alla settimana: il lunedì e il venerdì. Per quanto riguarda i concorrenti, invece, Ilary Blasi ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato che saranno ben 16, ma tra questi, aggiunge il portale, Amedeo Goria e Giovanni Ciacci sono stati costretti a rinunciare perché non hanno superato le visite mediche, ma attenzione perché sembrano essere stati confermati anche l’inviato e i due opinionisti.

L’inviato sarà Massimiliano Rosolino, che avrebbe richiesto un cachet da capogiro, mentre le due opinionisti sarebbero Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Iva ha già ricoperto questo ruolo all’interno dell’ultima edizione del Grande Fratello di Barbara d’Urso, mentre per la cantante è la prima volta che prova un ruolo del genere e sicuramente darà grosse soddisfazioni visto il suo carattere tutto pepe.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi)

Tutto sembra essere pronto per l’Isola dei Famosi 2021, anche se almeno per il momento non si conoscono ancora i nomi dei due concorrenti che andranno a sostituire Amedeo Goria e Giovanni Ciacci. Quest’ultimo, tra l’altro, è stato il protagonista del duro sfogo di Floriana Secondi a Pomeriggio 5, che ha rivelato da Barbara d’Urso di essere stata scartata dalla produzione nonostante si fosse impegnata davvero tanto per superare tutte le prove previste per diventare una dei naufraghi di Ilary Blasi.