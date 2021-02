Come smettere di russare: ecco i trucchi utili e soluzioni efficaci

Russare oltre che dannoso per il nostro riposo può minare anche quello di chi dorme con noi: ecco i trucchi e le soluzioni efficaci per smettere.

Il russamento è un fenomeno che colpisce molte persone e si manifesta durante il sonno minando il nostro riposo ma anche quello di chi dorme con noi.

Quando si russa si emette un fastidioso rumore dovuto al passaggio dell’aria nelle vie aeree. Se sono ostruite parzialmente o totalmente si genera questo suono simile a un grugnito.

Oltre che essere fastidioso per chi deve dividere il letto con noi non permette al soggetto che ne soffre di godere di un sonno riposante. Scopriamo qualche trucco e rimedio efficace per smettere di russare.

Ecco i trucchi e rimedi efficaci per smettere di russare

Anche se il russare di per sé non è un fenomeno pericoloso è bene scoprire le cause del perché si russa. Se ad esempio il motivo sono le apnee ostruttive del sonno è bene sentire correre ai ripari, anche perché si tratta di una vera e propria sindrome che può portare anche a gravi complicazioni.

Già vi avevamo fornito alcuni rimedi naturali per alleviare i sintomi delle apnee ostruttive del sonno, ma ora vogliamo darvi anche qualche idea in più.

1) Cena leggera. Mangiare un pasto sano e light vi aiuterà a dormire meglio.

2 ) Smettere di fumare. Il fumo provoca russamento quindi meglio evitare.

3) Evitare alcolici. Rende il sonno disturbato quindi evitare di bere, specie prima di coricarsi.

4) Usare il bite. Naturalmente previa visita otorinolaringoiatrica, si può pensare all’utilizzo di un bite antirussamento.

5) Postura corretta. Dormire supini provoca il russamento, la posizione giusta è il fianco. Come fare però ad accorgersi mentre dormiamo? Basterà cucire un taschino sui pantaloni del pigiama, sulla schiena e infilarci una pallina da tennis. In questo modo non appena andiamo supini la pallina ci darà fastidio e ci farà inevitabilmente spostare su un fianco. Esistono anche rimedi più moderni come collari o braccialetti elettronici che vibrano quando ci mettiamo in posizione supina.

6) Sollevare la testa. Può essere utile dormire con due cuscini o comunque tenere sollevata la parte di materasso dove appoggiamo la testa di circa 10 centimetri.

7) Cerottini nasali. Possono essere d’aiuto quando il naso è ostruito a causa di un raffreddore o comunque di una congestione nasale. Negli altri casi servono a poco, almeno secondo quanto afferma uno studio pubblicato su Jama Facial Plastic Surgery.

8) Chirurgia. Come estremo rimedio c’è anche la chirurgia se il russamento dipende da problemi anatomici e quindi si rende necessario intervenire in tal senso.