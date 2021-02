C’è posta per te, il racconto della postina Chiara Carcano: “Hanno chiamato la polizia”

By

La postina di C’è posta per te, Chiara Carcano, racconta l’incredibile episodio avvenuto mentre consegnava la busta con l’invito.

C’è posta per te, dalla prima puntata della prima edizione, trasmessa il 12 gennaio del 2000, continua ad essere uno dei programmi più seguiti della televisione italiana, capace d’incollare, ogni settimana, più di 6 milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. A conquistare il pubblico sono le storie di persone comuni che cercano di salvare un matrimonio o recuperare il rapporto con un parente o con un figlio.

Anche l’edizione 2021 non ha deluso le aspettive del pubblico. Tra le storie raccontate da Maria De Filippi, una di quelle che ha maggiormente fatto discutere, è stata quella della signora Antonella e del marito Eugenio. Non tutto quello che accade, però, viene trasmesso. A raccontare qualche retroscena è la postina Chiara Carcano in un’intervista rilasciata ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni.

C’è posta per te, Chiara Carcano: “Non mi riconoscevano e hanno chiamato la polizia”

A consegnare la posta di C’è posta per te, in giro per l’Italia, sono i postini Chiara Carcano, Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni e Andrea Offredi. Chiara Carcano, in particolare, a Tv Sorrisi e Canzoni, ha raccontato un retroscena della trasmissione:

“Durante le consegne possono accadere anche degli imprevisti. All’inizio non mi riconoscevano e una volta hanno chiamato addirittura la polizia”, ha raccontato la postina di C’è posta.

Pur conoscendo le storie che vengono raccontate in ogni puntata della trasmissione di Maria De Filippi, la Carcano svela di seguire le puntate in tv emozionandosi come i telespettatori.

“Mi commuovo per le storie, mi capita ogni volta! Singhiozzo così tanto dietro le quinte che mi devono portare via”, ha raccontato Chiara.

Prima della pandemia, nello studio di C’è posta, sono arrivati tanti ospiti internazionali, ma chi vorrebbe incontrare Chiara? “Il vip che vorrei incontrare a C’è Posta Per Te? L’ho già incontrato ed è Johnny Depp. Mi sentivo male solo ad averlo così vicino. Oltre la gioia di incontrare le star c’è anche il lavoro e consegnare le buste non è facile. Cerco di non sono invasiva, suono piano ma se si affacciano dalla finestra inizio a urlare: ‘Sono la postinaaa!’”, ha concluso.