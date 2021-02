Conosci ancora poco i tuoi vicini di casa ma sai quando sono nati? Scopri che vicini sono dal segno zodiacale.

La vita con i vicini di casa, si sa, può essere sia piacevole che davvero difficile. E spesso riuscire a capire come far quadrare le cose può risultare davvero difficile. Si tratta infatti di mettere insieme modi di essere e di fare che non sempre possono andare d’accordo. In più va considerato che il modo di essere di ognuno di noi genera un tipo di vicino diverso. Motivo per cui oggi scopriremo che tipo di vicino si cela dietro ogni segno dello zodiaco.

Scopri che tipo di vicino hai in base al suo segno zodiacale

Ariete – Il vicino di casa troppo pieno di vita

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone piene di vita. E questo fa si che possano risultare dei vicini un po’ difficili da sostenere. Spesso rumorosi, non esitano ad attaccare bottone e alle volte possono restare svegli fino a notte fonda dando chiari segnali di vita. Detto ciò sono anche molto simpatici e se presi nel modo giusto possono risultare ben più piacevoli di quanto si pensi.

Toro – Il vicino di casa ideale

I nativi del segno zodiacale del Toro si rivelano quasi sempre degli ottimi vicini. Sono infatti riservati, silenziosi e molto educati. Inoltre, amano cucinare e potrebbero presentarsi con una delle loro ricette praticamente in ogni momento. Se si entra in confidenza si rivelano piuttosto socievoli ma mai invadenti. Sempre disponibili a scambiare due chiacchiere sanno rivelarsi davvero una compagnia piacevole e rilassante.

Gemelli – Il vicino di casa che ama interagire

I nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli amano stare in mezzo alla gente e ciò li rende dei vicini di casa che se per alcuni possono risultare simpatici per altri possono essere invadenti. In questo specifico caso, quindi, a fare la differenza è il temperamento di chi se li trova come vicini. Loro sono spesso altalenanti nei modi di fare e per questo ricchi di sorprese. E a tutto ciò non manca un pizzico di originalità che gli consente sempre di farsi notare.

Cancro – Il vicino di casa permaloso

Sebbene si presentino sempre con modi di fare gentili, i nativi del segno zodiacale del Cancro sono persone molto suscettibili. Se arrivano ad offendersi possono mettere il muso anche per diverso tempo, rendendo l’atmosfera particolarmente tesa. Con loro conviene quindi cercare sempre di chiarire ogni possibile dubbio. E tutto al fine di non andare incontro ad incomprensioni che se accresciute dal tempo possono diventare davvero problematiche. Detto ciò, se presi per il verso giusto possono risultare dei vicini tranquilli e a loro modo gradevoli.

Leone – Il vicino di casa vivace

I nati sotto il segno zodiacale del Leone amano farsi notare. Per questo motivo sarà facile intuire quando stanno uscendo di casa o quando vi fanno ritorno. Per nulla chiusi di carattere non si fanno infatti problemi di alcun tipo e saranno persino lieti di scambiare due chiacchiere sul pianerottolo. Sopratutto se li si saprà ascoltare offrendogli l’attenzione di cui hanno bisogno. In caso contrario potrebbero prendere le distanze mantenendosi sui semplici saluti.

Vergine – Il vicino criticone

Attenzione ai nativi del segno zodiacale della Vergine. Anche se appaiono spesso distratti sono infatti in grado di notare ogni più piccolo movimento. Osservatori nati sono anche dei criticoni e se si entra in confidenza non si faranno remore nel dire cosa pensano e come si comporterebbero per agire in modo diverso. Sicuramente difficili da gestire, se presi per il verso giusto (e se non si è permalosi) possono risultare persino simpatici. Sopratutto se si ha voglia di criticare con loro il vicinato.

Se vuoi scoprire che tipo è il tuo vicino di casa in base agli altri sei segni dello zodiaco, clicca su successivo.