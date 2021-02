Anticipazioni Uomini e Donne oggi: Sophie Codegoni fa la sua scelta

Uomini e Donne oggi manderà la tanto attesa scelta di Sophie Codegoni. Chi avrà la meglio tra i due corteggiatori Matteo e Giorgio?

Uomini e Donne oggi conclude il suo appuntamento settimanale, tornando con un nuovo appuntamento lunedì pomeriggio e quale chiusura migliore se non quella di mandare in onda una bellissima, e tanto attesa, scelta? Finalmente oggi il pubblico d piccolo schermo avrà modo di vedere la scelta di Sophie, uno dei momenti più attesi del dating show di successo di canale 5.

La bella tronista, che ha iniziato il suo percorso i primi di settembre, è pronta a fare il nome del ragazzo con cui vuole iniziare una storia d’amore al di fuori del programma. Un percorso, il suo, che conclude la prima parte di questa stagione del programma che poi darà spazio ai tronisti dell’ultima parte dell’edizione di quest’anno.

Curiosi di conoscere il nome di chi oggi riuscirà ad avere la meglio tra Matteo e Giorgio? Il nome, ovviamente, lo si conosce già da qualche tempo. In quanto la registrazione della scelta è avvenuta qualche settimana fa e le talpe finite in studio hanno riportato in anteprima il nome del ragazzo che è riuscito a conquistare il cuore della Codegoni.

Sophie ha scelto Matteo a Uomini e Donne e i colpi di scena non sembrano di certo mancare.

Sophie Codegoni sceglie Matteo Ranieri a Uomini e Donne oggi

Sophie Codegoni, nonostante per un periodo sembrasse essere maggiormente interessata a Giorgio, alla fine si è orientata su Matteo Ranieri. Il giovane corteggiatore, nonostante la sua timidezza, è riuscito ad avere la meglio, riuscendo a “battere” il carattere fumantino del suo avversario che durante il corso di questi mesi negli studi Elios di Roma si è fatto notare e non poco. Anche attraverso numerose incomprensioni e litigi con la tronista stessa, che è in più di un’occasione ha rivelato di trovare davvero un po’ fuori dagli schemi le sue reazioni.

Matteo, quindi, che era anche il più amato dal pubblico, che ieri si è illuso di poter vedere prima il momento della scelta invece ha assistito all’ennesimo confronto tra Roberta e Riccardo, è riuscito ad avere la meglio e, secondo alcune indiscrezioni trapelate in rete da Amedeo Venza, avrebbe non solo detto di sì alla tronista ma insieme starebbero vivendo serenamente la loro storia d’amore, che al di fuori delle telecamere proseguirebbe a gonfie vele. Segno che alla fine il sentimento che lega i due è fondato su un reale interesse e non soltanto per amore delle telecamere.

La fine di un viaggio e l’inizio di un altro: OGGI alle 14.45 Sophie farà la sua scelta, ma intanto cliccate qui per il video completo! ▶ 🤩#UominieDonne https://t.co/7zldG9VGdu — Witty TV (@WittyTV) February 19, 2021

Oggi sarà trasmessa, quindi, la scelta di Sophie a Uomini e Donne e la puntata sarà incentrata unicamente su questo momento. Per tutti gli altri protagonisti del programma, invece, ci sarà spazio nel programma a partire da lunedì. Oggi lo spazio del programma sarà unicamente dedicato all’amore tra Sophie e Matteo.